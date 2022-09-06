"Я очень виновата": Лобода дала большое интервью, где признала свои ошибки перед Украиной

Светлана Лобода / Скриншот YouTube

Украинская певица Светлана Лобода, которая с начала войны стала на сторону Украины и выехала из России, где жила и работала в последнее время, дала большое интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой на YouTube.

На вопрос о том, что изменилось в ее жизни с 2014 года и почему так поменялась ее позиция в отношении Украины, Лобода ответила:

"Я очень заблуждалась, я очень виновата, я очень виновата, что я была безучастна и не интересовалась тем, что происходило в моей стране. Я сейчас вижу, что все очень однозначно: есть война в моей стране, я ее прочувствовала на себе, на своих родных. И теперь моя позиция не может быть другой. Она на стороне моей страны, моей семьи, моей родины, моей команды, людей которых я люблю, за которых у меня очень болит душа и сердце".

Артистка также рассказала о том, как она вывозила людей. По ее словам, она организовала членов своей команды, которые помогали эвакуировать семьи из Ирпеня. Лобода также поделилась трудностями при вывозе своей семьи, когда уже был разрушен ирпенский мост. Семье Лободы пришлось выезжать лесными тропами, по болотам, заминированным полям.

"Они молились, чтобы добраться. Нам удалось их спасти", - рассказывает Лобода.

"Многие мои поклонники из России говорят мне, что я их оставила. Я украинка, я люблю свой род, свою семью. Я могла спокойно находится в России. Но я осознанно понимала, что с первых дней войны я буду со своей страной до конца", - говорит Лобода

"Как я могла остаться в России, выходить на сцену, петь и улыбаться, когда в моей стране такое горе", - спрашивает она.

На вопрос о других известных украинцах, которые остались в России и продолжают молчать, Лобода ответила, что война рано или поздно закончится и ей придется ответить на вопрос: "Мама, что ты делала, когда Россия напала на Украину". "Мне хочется ответить, что я выбрала сторону света", - говорит звезда.

"Я была артистом номер один в России. Но я не могу пойти на сделку со своей совестью. Я хочу остаться человеком, в человеческом обличье. Я не хочу, чтобы мне перед собой было стыдно", - делится она.

Напомним, ранее Лобода выложила свое фото и подписала его: "Иду на спорт. Я должна быть сильной. Впереди новый тур".

Ранее продюсер Владимир Гинзбург сообщил РосСМИ, что певица "поделилась радостной новостью". По его словам, оказывается, Лобода собирается в ближайшее время посетить РФ и спеть на двух частных концертах. Кто является заказчиками, артистка продюсеру не сообщила.

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