'Я должна быть сильной': Лобода поделилась новостями

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время жила и работала в России, но во время нападения России на Украину, выбрала Украину, поделилась новым постом на своей странице в Instagram.

Певица выложила свое фото и подписала его: "Иду на спорт. Я должна быть сильной. Впереди новый тур".

Отметим, что россияне никак не могут успокоиться из-за того, что Лобода покинула страну-асгрессора Россию и стала на защиту своей родины.

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Напомним, так, очередной российский продюсер в очередной раз рассказал, что будет делать украинская певица Светлана Лобода, которая поддержала Украину в войне с Россией.

Продюсер Владимир Гинзбург сообщил РосСМИ, что певица "поделилась радостной новостью". По его словам, оказывается, Лобода собирается в ближайшее время посетить РФ и спеть на двух частных концертах. Кто является заказчиками, артистка продюсеру не сообщила.

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