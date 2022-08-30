Концерты Лободы в РФ: в России снова анонсируют свою несбыточную мечту

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Очередной российский продюсер в очередной раз рассказал, что будет делать украинская певица Светлана Лобода, которая поддержала Украину в войне с Россией.

Продюсер Владимир Гинзбург сообщил РосСМИ, что певица "поделилась радостной новостью". По его словам, оказывается, Лобода собирается в ближайшее время посетить РФ и спеть на двух частных концертах. Кто является заказчиками, артистка продюсеру не сообщила.

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Светлана Лобода уже не раз опровергала фантазии российских продюсеров и не раз заявляла, что больше не будет выступать перед аудиторией страны-террориста.

Напомним, ранее Лобода выступала в ЕС и за кулисами в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle певица прокомментировала политику президента РФ Владимира Путина.

"Россия – это страна, которая сегодня очень-очень заблудилась, потому что во главе стоит человек, который ведет страну не туда. Пока люди это не поймут и не осознают, ничего хорошего в стране не будет. Я выбираю другой путь", – заявила артистка.

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