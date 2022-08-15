"Ничего хорошего там не будет": Лобода высказалась о населении РФ и Путине

Светлана Лобода / пресс-служба певицы

Украинская певица Светлана Лобода 14 августа выступила с благотворительным концертом в Латвии в поддержку Украины.

Свое выступление в Риге Лобода начала с новой украинской песней "Молитва", после чего можно было услышать весь другой репертуар на русском.

Также на инстаграм-странице Лободы можно увидеть, что она обернулась сине-желтым флагом с трезубцем и исполняла "Щедрик" Николая Леонтовича.

После выступления певица поблагодарила Латвию и всех ее жителей за гостеприимство и неравнодушие во время войны.

А вот за кулисами в интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle певица прокомментировала политику президента РФ Владимира Путина.

"Россия – это страна, которая сегодня очень-очень заблудилась, потому что во главе стоит человек, который ведет страну не туда. Пока люди это не поймут и не осознают, ничего хорошего в стране не будет. Я выбираю другой путь", – заявила артистка.

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