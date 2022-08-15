Cветлана Лобода отыграла 2 часа концерта в Риге. Фото пресс-служба

Украинская певица Светлана Лобода выступила с концертом в Риге. Это выступление стало первым в ее благотворительном мировом турне.

Певица представила новые хиты, написанные после 24 февраля, когда Россия напала на Украину, а также спели свои старые песни.

Сегодня в составе музыкального коллектива артистки, играют латвийские музыканты. Вся подготовка нового шоу велась в Латвии. Как отметила Лобода, в звучание песен было добавлено много новых музыкальных элементов.

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Светлана Лобода на концерте в Риге. Фото пресс-службы

"Сегодня я буду петь для вас и для миллионов людей, разбросанных по миру, бежавших от ужасов войны, потерявших свои дома, родных, близких. Я буду петь для тех, кто встал на сторону добра. Потому что прав всегда тот, кто защищает свой дом, свою семью, свою страну", - обратилась певица к своим поклонникам и поприветствовала всех пришедших, как было обещано, на латышском языке, что вызвало бурю оваций у зрителей.



Напомним, в России все никак не могут успокоиться от того, что на их эстраде остались лишь престарелые звезды в леопардах, а украинские исполнители поддержали Украину и покинули страну-террориста Россию навсегда.

В стороне от отъезда украинки Светланы Лободы не остался и один из главных пропагандистов кремля и такой же виновник в тысячах смертей украинцев Владимир Соловьев.