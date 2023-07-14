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Евроденс: Лобода записала новый украино-европейский трек

Алена Кюпели
14 июля 2023, 17:50 обновлено 14 июля, 18:00
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Певица снова выпустила песню на украинском языке. На этот раз не лирическую, а танцевальную композицию.
Светлана Лобода выпустила новый украиноязвчный трек
Светлана Лобода выпустила новый украиноязычный трек / Пресс-служба LOBODA

Украинская певица Светлана Лобода (LOBODA - авт.) представила новый сингл "Spogady".

По информации пресс-службы певицы, это "та самая песня, которая не отпускает с первых нот". "Трек выворачивает наизнанку, обнажая все переживания текущего времени, говоря о том, что все в этой жизни может измениться, но музыка - вечна, а значит главное сегодня - оставаться собой, творить добро и танцевать, даже если сердце разрывается от боли", - сообщили представители звезды.

"Во времена, когда "цена репутации" - определяется не поступками, а пустыми словами. Когда братья - это запятнанная история навсегда. Когда вчерашние герои оказываются в одночасье распяты толпой, а чувства и умы становятся объектами бесконечных манипуляций - фраза "среди событий, братьев и проституток" обретает особый смысл. Но рассвет всегда приходит после самого темного времени суток и правда обязательно побеждает", - говорит она.

видео дня

Создатели композиуии "Spogady" раскрывают то, что трек создавался несколько месяцев командой авторов и аранжировщиков из Европы и Украины. Сингл представлен в лучших традициях танцевальной музыки, сочетая в себе сразу несколько музыкальных жанров от евродэнса до лайтхауза.

Отметим, Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает всем согражданам. После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.

Кроме того, недавно Лобода прервала свой гастрольный тур в Европе и приехала в Херсон. Она поделилась коротким видео на фоне знаменитой арки с названием города, и спела под гитару песню покойного Кузьмы Скрябина.

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