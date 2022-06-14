Илона Гвоздева против ЛГБТ: вспомнила скандал с Меловином и извинилась перед психически больными

Илона Гвоздева взяла назад свои слова о ЛГБТ-сообществе / Коллаж

Украинская танцовщица, хореограф, победительница шоу Танцы со звездами Илона Гвоздева ранее попадала в скандалы из-за своих гомофобных высказываний - называла представителей ЛГБТ-сообщества психически ненормальными людьми.

В интервью Славе Демину артистка призналась, что война во многом изменила ее взгляды на жизнь, в том числе на вопрос нетрадиционной любви. Гвоздева осознала, что сексуальная ориентация человека не делает его автоматически хуже - для личности это совершенно не существенно.

"Теперь, когда я вижу, что многие мужчины именно нетрадиционной ориентации стали на защиту нашей страны – это большое уважение. И вообще, не имеет значения какой ориентации человек, главное, что у него в душе и с какими мотивами он это делает. Мне кажется, каждого сейчас нужно поддерживать, а не что-то указывать", - говорит хореограф.

Впрочем, она подчеркнула - несмотря на эти выводы, не стала относиться к певцу Меловину, как представителю ЛГБТ-сообщества, лучше. Раскаивается она лишь в словах про "психическую ненормальность".

"Я не могу сказать, что война изменила именно наши с Меловином отношения. Но, честно говоря, я забираю свои слова обратно по поводу "психически больных людей", по поводу их ориентации. Наверное, я действительно не имею права так выражаться, и это просто было мое личное мнение", - рассказала Гвоздева.

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Ранее каминг-аут совершил американский актер, известный по ролям в кинотрилогии Гарольд и Кумар, а также Катнера в сериале Доктор Хаус, Кэл Пенн.

Недавно в нетрадиционной сексуальной ориентации признался также украинский актер, звезда Киборгов и Клятвы врача, Александр Пискунов.

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