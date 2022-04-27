"Коли настане день, закінчиться війна": Илона Гвоздева снова станет невестой

Илона Гвоздева обвенчается с мужем после войны / instagram.com/ilonagvozdeva

Украинская танцовщица и хореограф Илона Гвоздева летом будет отмечать с мужем жестяную свадьбу - 8 лет в браке. До свадьбы она с Иваном Хомячуком была знакома 6 лет.

Сейчас война разделила семью - Гвоздева с детьми выехала в Рим, а ее супруг служит в Киевской территориальной обороне. Впрочем, пара уже строит планы на будущее - после войны семью танцовщицы ожидает нечто особенное.

В интервью для Зіркового шляху Гвоздева рассказала, как изменились ее ценности за время войны. Артистка призналась, что стала более бережно и уважительно относится к жизни - своей и своих близких.

Материальное, несмотря на то, что рашисты уничтожили ее семейный дом под Киевом и расстреляли любимую машину мужа, в список важных для нее вещей, хореограф не включила.

Зато отметила, что значение семьи в ее жизни стало еще больше, и скоро их пару ждет новый этап отношений. "На сегодняшний день дороже всего, и это навсегда так останется, это жизнь. Во-вторых, это, конечно, семейные отношения, и мы уже с моим мужем обсудили, что когда мы вернемся, мы обязательно с ним обвенчаемся. Я думаю, наступила такой момент, что если мы это переживем, это будет очень уместно", - рассказала Илона Гвоздева.

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Ранее победитель шоу Голос країни Роман Сасанчин с мамой своей дочери и женой Иванной также объявили о намерениях повенчаться после войны.

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