Вместо развода - свадьба: Роман Сасанчин с женой внезапно собрались обвенчаться

Роман Сасанчин с женой Иванной / instagram.com/annavi_i/

Победитель шоу "Голос страны" Роман Сасанчин с мамой своей дочери и женой Иванной объявили о намерениях повенчаться.

На фоне слухов о разводе пара заявила, что счастлива и даже планирует в будущем отпраздновать свадьбу, что им не удалось сделать в декабре 2021 года.

Возвращаясь из церкви на Пасху пара объявила о своих ближайших планах:

"Посвятили уже наши пасочки. Идем с очень хорошей новостью. Мы договорились со священником о том, чтобы повенчаться. Мы счастливы", - заявила Иванна.

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Молодые родители добавили, что с нетерпением ждут окончания войны, чтобы устроить праздник в честь своей женитьбы, которая состоялась еще в декабре 2021 года.

Напомним, в течение нескольких недель в сети распространялись слухи о разрыве пары из-за ссор между влюбленными и неожиданным заявлением Иванны о том, что "они больше не семья".

Напомним, Роман Сасанчин и его супруга Иванна познакомились в 2020 году. Зимой 2021 года они поженились. 30 декабря того же года у пары родилась дочь Элизабет.

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