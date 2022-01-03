Молодой отец Роман Сасанчин впервые показал лицо новорожденной дочери

Роман Сасанчин забрал жену и дочь из роддома / instagram.com/sasanchyn_official

19-летний украинский певец, победитель проектов Голос.Діти и Голос країни Роман Сасанчин 30 декабря 2021 года впервые стал отцом.

У него и его супруги Иванки родилась дочь. Девочку назвали Елизавета (Элизабет).

Сегодня, спустя четыре дня после родов, новоиспеченный отец приехал забирать своих самых любимых девочек из роддома. Сасанчин поделился трогательными семейными кадрами с женой и дочерью, на которых впервые показал лицо малышки Элизабет.

В подписи к снимку певец поблагодарил Областной перинатальный центр Тернополя, в котором появилась на свет его дочь, а также врачей, за то, что сделали все, чтобы его жена и дочь уехали домой здоровыми и счастливыми.

В комментариях под фото поклонники Сасанчина умиляются их с Иванкой семейной идиллии, а также традиционно желают молодым родителям и их первенцу здоровья и счастья.

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Роман Сасанчин с женой Иванкой и дочерью Элизабет / instagram.com/sasanchyn_official

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