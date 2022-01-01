Тина Кароль вышла в свет с 13-летним сыном: как сейчас выглядит юный Вениамин

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

В сети показали праздничное фото Тины Кароль, на котором она позирует в компании юного сына Вениамина.

Снимок, на котором звезда запечатлена за руку с подросшим парнем, опубликовали на фан-странице в Instagram.

На новой фотографии Тина позирует в роскошном черном платье с глубоким вырезом в зоне декольте, которое красиво подчеркнуло фигуру и аппетитные формы.

Тина Кароль с сыном / instagram.com/_fantina

Напомним, закончились съемки слепых прослушиваний самого масштабного вокального шоу Голос країни-12. Обновленный состав жюри, в который вошли самый авторитетный украинский продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, диджитал-сенсация DOROFEEVA и рок-легенда, солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук собрал свои команды.

Читайте такжеТина Кароль в супероблегающем платье пикантно лежала в новом клипеВ последний день съемок неожиданностью для всех стало появление бывшего тренера проекта Тины Кароль, после того, как в финале предыдущего сезона певица объявила, что покидает свое тренерское кресло.

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