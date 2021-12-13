"Сгусток флюидов": Тина Кароль без комплексов показала упругие прелести в латексном наряде

Артистка выглядит очень раскрепощенно в откровенных позах.
Певица Тина Кароль решила реализовать себя не только в музыке, но и в дизайне одежды.
Начала певица с малого - с серии колготок с заманчивыми надписями. Рекламирует их сама певица, принимая участие в провокационных, пикантных фотосессиях.
Для своей дизайнерской новинки Кароль снялась в двух горячих образах. На первом она примерила черное боди с подплечниками и глубоким, до пупка, декольте, в котором виднеются округлости ее груди.
На втором певица предстала в черном латексном боди. Оголенные стройные ножки она затянула в черные колготки с надписью "КРАСИВО".
"Нагло сведи с ума каждого", - подписала фотографии Кароль.
Поклонники отмечают, что певица в последнее время "зачастила" с откровенными образами, которые, впрочем, ей невероятно идут:
"Вот умеет Тина себя преподнести, не у всех получается, а тут просто супер ❤️"
"Вы выглядите стильно, привлекательно, вам идет быть сексуальной и сниматься в этом жанре".
"Тиночка, ваши ножки сведут с ума ❤️❤️❤️"
"Хороша!!!! Как то Тина раскрепостилась последнее время, прямо сгусток флюидов!!!!!"Читайте такжеДаша Астафьева в соблазнительной фотосессии засветила сочную грудь и соски в прозрачном белье
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