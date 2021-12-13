"Сгусток флюидов": Тина Кароль без комплексов показала упругие прелести в латексном наряде

Тина Кароль похвасталась фигурой в манящих образах / instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль решила реализовать себя не только в музыке, но и в дизайне одежды.

Начала певица с малого - с серии колготок с заманчивыми надписями. Рекламирует их сама певица, принимая участие в провокационных, пикантных фотосессиях.

Для своей дизайнерской новинки Кароль снялась в двух горячих образах. На первом она примерила черное боди с подплечниками и глубоким, до пупка, декольте, в котором виднеются округлости ее груди.

На втором певица предстала в черном латексном боди. Оголенные стройные ножки она затянула в черные колготки с надписью "КРАСИВО".

"Нагло сведи с ума каждого", - подписала фотографии Кароль.

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Латекс и черный цвет очень к лицу Тине Кароль / instagram.com/tina_karol

Поклонники отмечают, что певица в последнее время "зачастила" с откровенными образами, которые, впрочем, ей невероятно идут:

"Вот умеет Тина себя преподнести, не у всех получается, а тут просто супер ❤️"

"Вы выглядите стильно, привлекательно, вам идет быть сексуальной и сниматься в этом жанре".

"Тиночка, ваши ножки сведут с ума ❤️❤️❤️"

"Хороша!!!! Как то Тина раскрепостилась последнее время, прямо сгусток флюидов!!!!!"Читайте такжеДаша Астафьева в соблазнительной фотосессии засветила сочную грудь и соски в прозрачном белье

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