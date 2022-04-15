"Мы больше не семья": жена победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина заявила о разрыве с певцом

Девушка огорошила новостью в соцсетях.
Жена украинского певца, победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина – Иванна – заявила, что они больше не семья.
По ее словам, о разрыве они начали задумываться больше месяца назад. О такой новости девушка сообщила в Instastories.
"Мы больше не семья! А все началось больше месяца назад. Грустно, но верю – со временем переболит", – написала Иванна.
Напомним, 20-летний Роман женился на своей девушке зимой 2021 года. Вскоре у пары родилась дочь Элизабет. Пара активно делилась семейными фото в соцсетях.
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Автор: Сергей Коломиец