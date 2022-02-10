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Роман Сасанчин продает квартиру в Киеве, котору выиграл на Голосі країни: что случилось

10 февраля 2022, 22:50
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Артист объяснил свое решение. Однако с ним согласились далеко не все поклонники. Некоторые парня раскритиковали.

Роман Сасанчин
Роман Сасанчин продает квартиру в Киеве / instagram.com/sasanchyn_official

Украинский певец и победитель "Голосу.Діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин сделал неожиданное для поклонников заявление.

19-летний исполнитель решил продать свою квартиру в Киеве, которую выиграл на "Голосі країни-10".

Стоит отметить, что раньше Роман намеревался переехать в столицу, но его планы резко изменились.

"Очень много времени размышлял над одним чрезвычайно важным вопросом о квартире, которую еще два года назад выиграл на "Голосі країни 10"! Да, вы много слышали в моих интервью, что я хочу туда переехать и т.д! Но хорошо подумав, я все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну свою мечту, о которой я впоследствии вам расскажу, и купить меньшую по размерам квартиру!" – сказал Сасанчин.

Как оказалось, не все поклонники Романа поддержали его решение и написали, что сейчас не выгодно продавать квартиру и покупать другую. Некоторые подчеркнули, что и выигранное жилье было очень маленьким для семьи, поэтому поменьше будет еще хуже для трех человек.

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"Для того, чтобы советовать, необходимо знать всю ситуацию! Несколько факторов подтверждающих правильность решения Романа! 1) Для того, чтобы сделать ремонт в Киеве в двухкомнатной квартире 70 м2, необходимо минимум 25 тысяч долларов (с техникой и мебелью). 2) Для того, чтобы развиваться, Роману срочно нужно переехать в Киев! 3) Жить на съемной квартире сейчас не вариант, лучше откладывать эти средства 4) Уже подобрали несколько вариантов маленьких двухкомнатных квартир с ремонтом, мебелью и техникой, взамен на эту без ремонта. Если делать ремонт в квартире постепенно, еще и с ребенком маленьким – это очень неудобно и невыносимо! Это постоянно отвлекает, и времени на то чтобы зарабатывать средства, развиваться будет меньше! 7) Из продажи квартиры останутся деньги, которые потратит на творчество", - отметил Николай Смыковский, к которой Роман обратился за помощью в подборе жилья.

Напомним, за день до Нового 2022 года украинский певец, победитель проектов Голос.Діти и Голос країни Роман Сасанчин впервые стал отцом. Его супруга Иванка подарила артисту дочь Элизабет.

Позже они окрестили малышку и поделились яркими фото с таинства церемонии, которая прошла в одной из церквей города Тернополь. Кроме крестных дочери Сасанчина на обряде также присутствовали его родители и друзья пары.

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