Новоиспеченный отец Роман Сасанчин рассказал, как себя чувствуют жена и ребенок после родов

Певец также раскрыл имя новорожденной малышки.
Вчера, 30 декабря 2021 года, украинский певец, победитель проектов Голос.Діти и Голос країни Роман Сасанчин стал первый раз отцом - его жена Иванка подарила ему дочь.
Сразу после этого знаменательного события певец дал небольшое интервью для шоу Твій день о том, как себя чувствуют новорожденная малышка и ее мама, а также поделился подробностями родов. По словам Романа, и сама беременность, и роды у его супруги проходили тяжело.
Иванку положили на сохранение за два дня до родов из-за сильных болей. В ночь на 30 декабря у женщины начались схватки.
Жена Сасанчина не смогла родить естественным путем - дочь певца появилась на свет при помощи кесарева сечения во время партнерских родов.
Девочку назвали Елизаветой, но в документах ее имя будет записано на европейский лад - Элизабет.
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Ранее поклонников поразила другая участница проекта Голос.Діти Анна Тринчер - девушка устроила фотосессию в одном купальнике в лютый мороз.
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