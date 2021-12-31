Новоиспеченный отец Роман Сасанчин рассказал, как себя чувствуют жена и ребенок после родов

У Романа Сасанчина родилась дочь / instagram.com/sasanchyn_official

Вчера, 30 декабря 2021 года, украинский певец, победитель проектов Голос.Діти и Голос країни Роман Сасанчин стал первый раз отцом - его жена Иванка подарила ему дочь.

Сразу после этого знаменательного события певец дал небольшое интервью для шоу Твій день о том, как себя чувствуют новорожденная малышка и ее мама, а также поделился подробностями родов. По словам Романа, и сама беременность, и роды у его супруги проходили тяжело.

Иванку положили на сохранение за два дня до родов из-за сильных болей. В ночь на 30 декабря у женщины начались схватки.

Жена Сасанчина не смогла родить естественным путем - дочь певца появилась на свет при помощи кесарева сечения во время партнерских родов.

Девочку назвали Елизаветой, но в документах ее имя будет записано на европейский лад - Элизабет.

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Ранее поклонников поразила другая участница проекта Голос.Діти Анна Тринчер - девушка устроила фотосессию в одном купальнике в лютый мороз.

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