Анна Тринчер в экстремальной фотосессии снялась в одном купальнике на лютом морозе

Певица продемонстрировала идеальную фигуру на фоне снежных заносов.
Певица и актриса Анна Тринчер показала экстремальную фотосъемку в снегу на морозе.
Девушка в Instagram выложила, как готовится к зимней фотосессии. Для того чтобы хорошо выглядеть в кадре, девушка качала пресс - так тело кажется более рельефным.
Затем, нарядившись в ярко-красный открытый купальник, Тринчер выскочила на улицу. Там, в снегу и в пятиградусный мороз певица позировала перед камерой своего возлюбленного, демонстрируя идеальные формы.
Кадры со съемки артистка выложила сторис, а окончательный результат она, вероятно, покажет позднее.
Анна Тринчер показала настоящую силу духа, ведь для творчества не побоялась зимних морозов.
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Ранее Melovin рассказал о бывшем возлюбленном, с которым был в отношениях 6 лет.
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