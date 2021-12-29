Анна Тринчер в экстремальной фотосессии снялась в одном купальнике на лютом морозе

Анна Тринчер провела экстремальную зимнюю фотосессию / instagram.com/annatrincher_official

Певица и актриса Анна Тринчер показала экстремальную фотосъемку в снегу на морозе.

Девушка в Instagram выложила, как готовится к зимней фотосессии. Для того чтобы хорошо выглядеть в кадре, девушка качала пресс - так тело кажется более рельефным.

Затем, нарядившись в ярко-красный открытый купальник, Тринчер выскочила на улицу. Там, в снегу и в пятиградусный мороз певица позировала перед камерой своего возлюбленного, демонстрируя идеальные формы.

Кадры со съемки артистка выложила сторис, а окончательный результат она, вероятно, покажет позднее.

Анна Тринчер показала настоящую силу духа, ведь для творчества не побоялась зимних морозов.

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Анна Тринчер фотографировалась в купальнике и в снегу / instagram.com/annatrincher_official

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