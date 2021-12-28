Melovin рассказал о бывшем возлюбленном, с которым был в отношениях 6 лет

Меловин пережил тяжелое расставание после 6 лет отношений / instagram.com/melovin_official

Украинский певец Melovin (настоящее имя Константин Бочаров) совершил каминг-аут летом 2021 года, как бисексуал. С тех пор его личная жизнь вызывает к себе повышенное внимание. Однако, если судить по его недавней песне Кот и Драма, молодой человек сейчас одинок.

Возможно, Бочаров все еще болезненно переживает расставание с возлюбленным, которое произошло в 2021 году. В интервью для Алины Доротюк певец признался, что он состоял в отношениях с молодым человеком целых шесть лет, однако хэппи-энда не случилось.

"2021 год начался с расставания. Веселая сказка длительностью в шесть лет была окончательно закрыта. ... Новогодние праздники были в таком напряжении, что мы понимали, что мы расходимся", - рассказал Бочаров.

Меловин с бывшим молодым человеком были очень близки, артист называет его своей родной кровью. Они много времени проводили вместе, хотя родители Бочарова, в доме которых молодые люди очень часто уединялись, не подозревали ни об ориентации музыканта, ни об его особых отношениях с парнем.

Певец знаком со своим бывшим возлюбленным 12 лет, 6 из которых они состояли в отношениях. Парни познакомились в интернете, на почве общей любви к певице Леди Гаге. Бочаров отмечает, что они могли болтать обо всем на свете часами, поэтому к концу отношений они уже не чувствовали себя парой, а просто родными.

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