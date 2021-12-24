Влюбленный Дмитрий Дикусар рассказал о своей новой избраннице

Дмитрий Дикусар рассказал о своей личной жизни / instagram.com/dikusar_dmitriy

Танцор, хореограф и участник проекта Танцы со звездами Дмитрий Дикусар - один из самых желанных мужчин украинского шоу-бизнеса.

За его личной жизнью пристально следят папарацци и тысячи поклонниц, ему приписывали романы со многими известными женщинами, среди которых, к примеру, Слава Каминская. Также Дикусар был женат на певице Ирине Билык и танцовщице и хореографе Алене Шоптенко.

Впрочем, танцор старается хранить свою личную жизнь втайне от посторонних глаз. Однако в интервью для шоу Зірковий шлях признался - его сердце несвободно: "Сейчас я в отношениях. У меня есть любимая женщина. Я счастлив. Я надеюсь, что так все и останется максимально надолго. Наверное на всю жизнь. Для этого я стараюсь эти отношения никуда не выносить, просто чтобы не дать никому возможность для манипуляций или каких-либо интеграций в наши отношения. Я хочу иметь это личное".

Интервьюер Алина Доротюк предположила, что возлюбленная Дмитрия Дикусара - Ирина Журавская, модель и мисс Украина-2008. Она - ученица Дикусара, молодые люди много времени проводят вместе, Ирина часто посещала эфиры Танцев со звездами.

От прямого ответа на вопрос, можно ли допустить, что возлюбленная Дикусара - Журавская, хореограф увильнул: "Можно допустить все, что угодно".

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