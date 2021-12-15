"Сменила спортивный костюм на смокинг": Алена Шоптенко без бюстгальтера примерила мужской костюм

Танцовщица показала, как правильно интриговать фанатов.
Украинская танцовщица и хореограф-постановщик Алена Шоптенко в повседневной жизни предпочитает спортивный стиль и комфорт в одежде. Блесток и коротких платьев девушке хватает и в профессиональной деятельности.
Но это - вовсе не повод отказываться от экспериментов с образами и красивых нарядов. В новой черно-белой фотосессии Шоптенко предстала в необычном для себя и поклонников луке.
Для фото хореограф примерила стилизованный белый смокинг, белую бабочку и темный кушак, из-за которых стала похожа на утонченного тореадора.
Волосы она собрала в высокий пучок, из которого выбилось несколько непослушных прядей. Пуговицы верхней части костюма расстегнуты, образуя подобие глубокого выреза, частично обнажающего грудь танцовщицы.
"Сменила спортивный костюм на смокинг", - подписала стильное фото Шоптенко.
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