"Сменила спортивный костюм на смокинг": Алена Шоптенко без бюстгальтера примерила мужской костюм

Алена Шоптенко сменила спортивный костюм на смокинг / instagram.com/alena_shoptenko

Украинская танцовщица и хореограф-постановщик Алена Шоптенко в повседневной жизни предпочитает спортивный стиль и комфорт в одежде. Блесток и коротких платьев девушке хватает и в профессиональной деятельности.

Но это - вовсе не повод отказываться от экспериментов с образами и красивых нарядов. В новой черно-белой фотосессии Шоптенко предстала в необычном для себя и поклонников луке.

Для фото хореограф примерила стилизованный белый смокинг, белую бабочку и темный кушак, из-за которых стала похожа на утонченного тореадора.

Волосы она собрала в высокий пучок, из которого выбилось несколько непослушных прядей. Пуговицы верхней части костюма расстегнуты, образуя подобие глубокого выреза, частично обнажающего грудь танцовщицы.

"Сменила спортивный костюм на смокинг", - подписала стильное фото Шоптенко.

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Алена Шоптенко в дерзком образе тореодора / instagram.com/alena_shoptenko

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