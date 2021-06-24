УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Бывшая партнерша Винника получила ключевую роль на шоу Танці з зірками 2021

24 июня 2021, 18:49

Хореограф и танцовщица Алена Шоптенко стала ключевым участником нового сезона шоу Танці з зірками.

Алена Шоптенко и Олег Винник
Алена Шоптенко и Олег Винник / Танці з зірками

Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны Танці з зірками. Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

В пятом сезоне главным хореографом проекта станет Алена Шоптенко, которая в 2020 станцевала с Олегом Винником. А известная хореограф и режиссер-постановщик Елена Коляденко выступит в роли креативного продюсера главного развлекательного шоу. Создатели шоу уверяют, что такого праздника красоты и бального танца зрители еще не видели.

Алена Шоптенко, на днях посетила студию Твоего дня и рассказала, каким будет новый сезон:Читайте также1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров

"Мне очень приятно работать вместе с Еленой Коляденко в роли режиссера-постановщика - это нереальный опыт, профессиональный рост в том числе. Последние два сезона я выходила на паркет в качестве танцовщицы вместе с Олегом Винником и Алексеем Яровенко, но рада вернуться в работу над проектом в качестве главного хореографа, чтобы реализовать вместе с командой новые креативные идеи. Я могу сказать, что в новом сезоне мы готовим много интересных сюрпризов для зрителей. Например, на паркет выйдет много новых талантливых танцовщиков, которые поразят всю страну".

Алена отметила, что в качестве участника на паркет не выйдет, но пошутила, что станцует только вместе с ведущим шоу Твой день Владом Ямой.

Реклама

На днях телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу страны. И только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили креативный продюсер шоу Елена Коляденко и хореограф Алена Шоптенко. Кто из танцовщиков выйдет на паркет шоу Танці з зірками - зрители узнают в ближайшее время.

Напомним, над пятым сезоном танцевального шоу Танці з зірками работает продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS под руководством продюсера Владимира Завадюка. Победителями прошлого года стали пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Напомним, все новые выпуски шоу Твій день выходят на 1+1 в 11:15.

Все выпуски проекта Твій день на 1+1 можно будет посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Новый сезон шоу Танці з зірками 2021 выходит в сентябре этого года.

Алена Шоптенко Танці з зірками новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Бывшая партнерша Винника получила ключевую роль на шоу Танці з зірками 2021». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ученые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровьяУченые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровья Гороскоп на 24 июня 2021 всех знаков Зодиака: измена и романтический поступокГороскоп на 24 июня 2021 всех знаков Зодиака: измена и романтический поступок Что старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегатьЧто старит женщину: "ловушки" в макияже и прическах, которых нужно избегать Синоптик рассказала, когда в Украину придет похолоданиеСиноптик рассказала, когда в Украину придет похолодание Ложь о захвате Крыма и Донбасса: у Зеленского жестко ответили Путину на резкие заявления об УкраинеЛожь о захвате Крыма и Донбасса: у Зеленского жестко ответили Путину на резкие заявления об Украине

Последние новости

19:42

Киве Генпрокуратура вручила подозрение за ушанку с серпом и молотом

19:34

Украина указом Зеленского ударила санкциями по окружению Путина Видео

18:56

Microsoft официально представила свою новую операционную систему – Windows 11 Видео

18:53

Крах Северного потока-2: в Нафтогазе объяснили, как США могут остановить газопровод Видео

18:49

Бывшая партнерша Винника получила ключевую роль на шоу Танці з зірками 2021 Видео

Реклама
18:47

В Кривом Роге полицейский избил задержанного до смерти: ему грозит жестокое наказание Видео

18:39

Гороскоп на 25 июня 2021 для всех знаков Зодиака: провальные покупки и встреча с новой любовью Видео

18:22

Врач объяснил, как лучше всего хранить хлеб дома: идеальный способ Видео

18:17

Полсотни банков и финкомпаний: Зеленский продлил санкции против России Видео

17:58

Один из главных эксклюзивов PS4 скоро доберётся до ПК – слухи

17:56

Дженнифер Энистон официально прокомментировала воссоединение с Брэдом Питтом

17:55

Удар по Фирташу и Фуксу: Зеленский запустил решение СНБО о санкциях

17:43

"Это была жесть!": появилось видео из салона самолета с украинцами во время срочной посадки Видео

17:37

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

17:30

Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего Видео

17:19

Киев вводит жесткие ограничения для самокатов: теперь где попало не покатаешься

16:53

Власть и бизнес должны вести диалог, иначе страна останется без инвестиций – эксперт

16:49

В СБУ объяснили, почему в Украину не пускают Киркорова: тот ответил Видео

16:45

Домашнее мороженое с йогуртом: невероятно вкусный и простой рецепт Видео

16:42

Искусственный интеллект дорисовал обрезанную картину "Ночной дозор" Рембрандта Фото

Реклама
16:42

"Санкции – это бессилие": Лукашенко назвал ЕС "мерзавцами" и сделал заявление о военном положении Видео

16:30

Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер Фото Видео

16:16

Россия пригрозила открыть огонь на поражение по британцам в Черном море

16:07

Автор курсовой на "еб***м украинском языке" из Харькова загремела в больницу Видео

16:02

В России штамм Дельта убивает людей пачками: в Москве рекордное число смертей Видео

15:59

Жена Димы Комарова Александра Кучеренко попробовала себя в новой роли

15:47

"Враждебные слова, десятки самолетов": детали "нападения" россиян на британский эсминец у Крыма Видео

15:33

В Lenovo придумали, как добавить беспроводную зарядку почти в любой ноутбук Фото

15:22

Евросоюз утвердил новые жесткие санкции против Беларуси Видео

15:05

"Не слабо": красотка разделась в ровенском троллейбусе и взбесила кондуктора Видео

14:50

Инсайдер рассказал о линейке iPhone 14 и iPhone SE 5G, запланированные на 2022 год

14:45

Стало известно, сколько Леся Никитюк зарабатывает на соцсетях Видео

14:30

"Бл**ь, остаюсь в этой е*аной Украине": блогер выехал из ОРДЛО и грязно обругал Украину

14:15

"Оператор ГТС" переплачивает в разы на закупках оборудования и товаров – СМИ

14:11

NVIDIA выпустила бесплатный "пейнт", который превратит ваши каракули в шедевр Видео

13:56

"Большая стройка": плавкран "Захарий" возобновляет работу на Запорожских мостах

13:53

"Я несчастна, я не могу спать": Бритни Спирс раскрыла детали абьюза от ее отца на суде

13:50

"Россия Украине – враг": Киев решил избавиться от памятника в честь "дружбы" с Москвой Видео

13:41

"Более агрессивный Путин": эксперт предупредил о неожиданном последствии встречи глав РФ и США Видео

13:35

Чтобы не мешал: в России отдыхающие положили тело утонувшего в канаву и прикрыли голову пакетом Видео

Реклама
13:33

Новая игра про Чужих обзавелась свежим трейлером и датой релиза Видео

13:24

Злата Огневич объяснила, что делать на свидании, чтобы парень сбежал в ужасе

12:57

Легенда российского футбола опозорился в эфире из-за прохода сборной Украины на Евро-2020 Видео

12:54

"На голову выше сборной России": Михаил Боярский видит украинскую команду в полуфинале Евро-2020 Видео

12:44

Чего ждать от презентации Windows 11 и как её смотреть Видео

12:41

Водитель киевского трамвая упал в обморок во время движения: в кабине было +47 Видео

12:28

Аномальная жара отступит: в Украину идет холодный фронт Видео

12:09

Индийский штамм коронавируса Дельта: как понять, что вы подхватили инфекцию Видео

12:01

Как вымирает Украина: аналитик назвал области, в которых самая плачевная ситуация Видео

12:00

Актриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена Страшко Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять