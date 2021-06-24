Бывшая партнерша Винника получила ключевую роль на шоу Танці з зірками 2021

Алена Шоптенко и Олег Винник / Танці з зірками

Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны Танці з зірками. Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями.

В пятом сезоне главным хореографом проекта станет Алена Шоптенко, которая в 2020 станцевала с Олегом Винником. А известная хореограф и режиссер-постановщик Елена Коляденко выступит в роли креативного продюсера главного развлекательного шоу. Создатели шоу уверяют, что такого праздника красоты и бального танца зрители еще не видели.

Алена Шоптенко, на днях посетила студию Твоего дня и рассказала, каким будет новый сезон:Читайте также1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками 2021 и начал кастинг для танцоров

"Мне очень приятно работать вместе с Еленой Коляденко в роли режиссера-постановщика - это нереальный опыт, профессиональный рост в том числе. Последние два сезона я выходила на паркет в качестве танцовщицы вместе с Олегом Винником и Алексеем Яровенко, но рада вернуться в работу над проектом в качестве главного хореографа, чтобы реализовать вместе с командой новые креативные идеи. Я могу сказать, что в новом сезоне мы готовим много интересных сюрпризов для зрителей. Например, на паркет выйдет много новых талантливых танцовщиков, которые поразят всю страну".

Алена отметила, что в качестве участника на паркет не выйдет, но пошутила, что станцует только вместе с ведущим шоу Твой день Владом Ямой.

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На днях телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу страны. И только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили креативный продюсер шоу Елена Коляденко и хореограф Алена Шоптенко. Кто из танцовщиков выйдет на паркет шоу Танці з зірками - зрители узнают в ближайшее время.

Напомним, над пятым сезоном танцевального шоу Танці з зірками работает продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS под руководством продюсера Владимира Завадюка. Победителями прошлого года стали пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Напомним, все новые выпуски шоу Твій день выходят на 1+1 в 11:15.

Все выпуски проекта Твій день на 1+1 можно будет посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.

Новый сезон шоу Танці з зірками 2021 выходит в сентябре этого года.