Анна Тринчер в воздушных кружевах показала, чем соблазняет жениха

Анна Тринчер хвастнула манящим телом / instagram.com/annatrincher_official

Певица и актриса Анна Тринчер обнажила самое сокровенное на практически двухмиллионную аудиторию фанатов.

Артистка давно не скрывает ничего о своей личной жизни. Все, что происходит у Тринчер, тут же становится достоянием общественности. Даже такая интимная вещь, как покупка нижнего белья.

Певица похвасталась новым кружевным комплектом, засветив молодое упругое тело.

Стоит отметить, что получился весьма нежный образ - нюдовые бюстгальтер-бралетт с треугольными чашечками и трусики с завышенной талией шикарно смотрятся на загорелой коже Тринчер.

В новом белье девушка сперва показала себя со всех сторон, нежно касаясь рукой шелковистой кожи, затем - позировала полулежа в кресле, чтобы продемонстрировать не только обновку, но и волшебные ножки.

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Анна Тринчер хвастнула телом в одном белье / instagram.com/annatrincher_official

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