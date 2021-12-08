Анна Седокова показала, как выглядела в 18 лет до ВИА Гры, троих детей и славы

Сложно поверить, что милое дитя на фото - сама Седокова.
Певица Анна Седокова показала, как выглядела в 18 лет, в начале своей карьеры.
Артистка показала фото из 2000 года, когда состоялся ее телетриумф и первые шаги на пути к славе. В этой круглолицей кудрявой девочке сложно узнать роскошную диву, в которую Седокова превратилась со временем.
Наличие пластических операций (нос, грудь и пр.) артистка отрицает, ссылаясь исключительно на успехи в спортивном зале.
В 2000 году, когда ей было всего 18 лет, певица вместе с шоуменом Максом Нелипой стала одной из первых телеведущих утреннего развлекательного шоу Підйом на Новом канале, которое на заре его появления не раз признавали лучшим информационно развлекательным проектом.
В эфир Подъем выходил с 7 до 10 утра, так что на съемки Седоковой приходилось вставать очень рано и на маршрутке добираться на работу. Правда, очень быстро на посту ведущих Седокову и Нелипу сменили Юрий Горбунов и Маша Ефросинина.
Впрочем, это не слишком смутило целеустремленную певицу - уже в 2002 году она стала участницей "золотого состава" женской поп-группы ВИА Гра вместе с Верой Брежневой и Надеждой Мейхер.
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Ранее Седокова рассказала, как стала жертвой попытки изнасилования в восемь лет.
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