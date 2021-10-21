"Я боялась подавать звук": Анну Седокову пытались изнасиловать, когда девочке было всего восемь лет

Анна Седокова рассказала о непростых отношениях с отцом и отчимом/ instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова мало рассказывает о своих родителях и о психологических травмах, которые причинил ей уход отца из семьи. После интервью для журнала GQ певица впервые за 38 лет заскучала по папе.

Поэтому Седокова решила предаться воспоминаниям и впервые поделилась с подписчиками настоящей историей ее отношений с отцом и отчимом.

Папа Седоковой ушел из семьи, когда девочке было шесть. Мама всячески старалась вернуть его, но все тщетно. Затем последовали 16 лет молчания. За это время отец выходил на связь лишь дважды: попросил вернуть видеокамеру и поинтересовался, как зовут его внуков. Когда Седоковой было 22 года, ей позвонил незнакомый человек и сообщил, что ее отец умер от сердечного приступа.

Певица жалеет, что отца не было рядом. А рядом оказался мамин ухажер, который пытался изнасиловать девочку, когда той было всего восемь. Отчим приходил к ней в спальню по ночам. Седокова вспоминает: "А я боялась подавать звук, ведь тогда мама проснется и тоже меня отругает".

"Никогда не осуждайте того, кто прошел другой путь. Не ваш. Никого не осуждайте", - подытожила свой невеселый рассказ певица.

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В комментариях под постом поклонники Анны Седоковой начали делиться аналогичными историями из жизни, и поблагодарили певицу за откровенность и вдохновение:

Анна Седокова 16 лет не общалась со своим отцом / instagram.com/annasedokova

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