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Анна Седокова в кроссовках и без лифчика показала грудь крупным планом

29 июня 2021, 18:00

Бывшая ВИА Гра Анна Седокова показала, где чувствует себя уютно, как дома.

Анна Седокова
Анна Седокова / instagram.com/annasedokova/

Анна Седокова подразнила поклонников летним очень легким образом леопардового платье и кроссовок без белья. Певица засветила такой образ во время записи на студии звукозаписи, где готовила новый сюрприз.

Седокова призналась, что чувствует себя там очень уютно, и добавила фото и видео с работы-вечеринки.

На кадрах она показала, как ей идет яркое "леопардовое платье", которое плотно обтянуло фигуру, и подчеркиевает все ее достоинства.

А на селфи, сделанном сверху вниз Седокова засветила внушительный бюст в свободном декольте.

В свежих сториз в Instagram Анна напомнила, что это ее новый выпуск одежды собственного бренда, который певица пробует носить сначала на себе. она показала и другие платье - более светлой или темной раскраски, с разрезом до бедра.

Ранее Анна Седокова без лифчика похвасталась пикантным селфи на публике

Анна Седокова новости шоу бизнеса
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