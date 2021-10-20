"Не жди меня, мама, хорошего сына": Бывшая жена Виктора Павлика показала горькое видео с покойным сыном

Виктор Павлик с сыном Павлом / instagram.com/viktorpavlik

Лариса Созаева, бывшая супруга украинского певца Виктора Павлика, поделилась трогательным видео с покойным сыном Павлом в память о нем.

Созаева выложила в Instagram ролик, на котором молодой человек играет на гитаре и поет песню из кинофильма Операция "Ы" Не жди меня, мама. Видео снято в спокойной, домашней обстановке.

На момент съемки Паша еще не болел, тем удивительней и болезненней для Созаевой стало совпадение песни и смысла.

Пост экс-жена Павлика сопроводила воспоминаниями о сыне и о близких, доверительных отношениях, которые им удалось создать.

Подытожила свой рассказ Лариса Созаева горькими словами: "21 год я обнимала и говорила люблю своему сыну. Теперь я в пустоте. Мне очень тяжело!"

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