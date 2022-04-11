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Рашисты расстреляли автомобиль мужа Илоны Гвоздевой

11 апреля 2022, 11:46

Машина уничтожена, как уничтожена и память танцовщицы о ее свадьбе.

Рашисты обстреляли автомобиль мужа Илоны Гвоздевой / instagram.com/ilonagvozdeva

Семью известной украинской танцовщицы Илоны Гвоздевой вновь постигло несчастье - после того, как рашисты разрушили ее дом, под обстрелами оккупантов серьезно пострадал автомобиль ее мужа.

Для Гвоздевой и ее супруга Ивана Хомячука машина имела особое значение - она стала важной частью их свадебной церемонии и фотосессии.

Сейчас, как видно по фото и видео, которые танцовщица показала на своей странице в Instagram, он полностью изрешечена пулями и едва ли поддается восстановлению.

Гвоздева искренне посочувствовала мужу, ведь SKYLINE был его любимцем. Но, как верно подметила хореограф, главное - что сам Иван цел, главное - жизнь.

"Вспоминаю, как ты первый раз позвал меня проехать с тобой на твоем SKYLINE и мы стояли на Старте на соревнованиях на Чайке, тогда мне было так страшно и в то же время я так гордилась тобой и твоей смелостью! То как ты дрифтовал на нашей свадьбе навсегда останется в ❤️. Мне так жаль, мой любимый, но главное сейчас это жизнь!!! Мы с тобой еще такие молодые, энергичные, заработаем и купим еще лучшую машину, но эту оставим как память. Все лучшее у нас еще впереди. Обнимаю тебя и очень жду встречи и победы! ♥️", - подписала кадры с уничтоженным автомобилем танцовщица.

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Ранее украинский музыкант Олег Скрипка показал свою дачу под Киевом после того как там побывали российские оккупанты.

Также рашисты еще в начале марта обстреляли дом Александра Усика в Ворзеле, а потом уже после вторжения в город, жили там несколько недель. Появились кадры, как теперь после освобождения Ворзеля выглядит дом украинского боксера.

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