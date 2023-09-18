Виталий Козловский получил военную специальность и показал боевое посвящение

Сладкоголосый Козловский теперь будет петь песни "боевой" подруге.

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Виталий Козловский стал артиллеристом и показал посвящение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский с начала лета проходит военную службу в лавах ВСУ - он не стал пользоваться связями и звездным статусом, чтобы не идти защищать Украину, а принял судьбоносное решение с достоинством.

Теперь Козловский - боец Национальной гвардии Украины. Ранее он намекал, что службу проходит на Донецком направлении, хотя подробности сообщать по очевидным причинам не может.

Однако своими успехами в военном деле на своей странице в Instagram артист делится с большой гордостью. Так Виталий сообщил, что получил военную специальность артиллериста, и показал свое "боевое" посвящение.

видео дня

На видео певучий военный сперва стреляет из гаубицы, после этого побратим дает ему понюхать отстрелянную гильзу и мажет сажу ему на лицо. Также Козловский, согласно военному ритуалу, получил этой же гильзой по ягодицам.

Смотрите видео посвящения Виталия Козловского в артиллеристы:

Ранее Виталий Козловский окончательно попрощался с мирной жизнью - певец сообщил, что закончил боевую подготовку, и поделился эмоциями от нового этапа в своей жизни.

Позже Козловский растрогал поклонников видео своей военной присяги, после которого он получил распределение и отправился в составе Нацгвардии защищать нашу страну.

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