Украинская певица рассказала про встречу с Пугачевой в Юрмале: "Держала за руку"

Украинская певица, актриса и ведущая Анна Буткевич оказалась среди артистов, приглашенных Лаймой Вайкуле на ее именной музыкальный фестиваль в Юрмале. Буткевич с радостью выступила и поддержала благотворительную инициативу на пользу украинцев.
Кроме благородной цели фестиваля певицу также порадовала возможность встречи с кумирами своего детства. Например, с Аллой Пугачевой. Примадонна - близкая подруга Вайкуле, и была с Максимом Галкиным среди почетных гостей.
Анна встретилась с Аллой Борисовной за кулисами фестиваля, и успела перекинуться с ней парой слов. Исторический для артистки момент был снят на фото, которыми Буткевич поделилась на своей странице в Instagram.
"Встреча о которой я даже не мечтала. Когда она взяла меня за руку я почувствовала безумную, но одновременно и мягкую женскую силу. Это произошло в Латвии на музыкальном фестивале, где мы собирали деньги для украинцев. Алла Пугачева – мой кумир с детства. Сначала меня вдохновляла ее музыка, потом - сила и закаленность характера, а сейчас - позиция", - подписала кадры с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным она.
Ранее, назло хейтерам, Галкин показал любимую Пугачеву в роскошном образе. Вместе пара наблюдала, как их дети резвятся с младшей дочерью Кристины Орбакайте.
Также комик высмеял музыкального критика "отСоседова", который долгие годы работал в Украине, а теперь стал одним из самых преданных рупоров кремля и распространяет роспропаганду.
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