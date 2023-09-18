Украинская певица рассказала про встречу с Пугачевой в Юрмале: "Держала за руку"

Анна Буткевич поделилась эмоциями от общения с Примадонной и ее мужем.

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Анна Буткевич показала фото с Аллой Пугачевой, и вспомнила их встречу в Юрмале / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annabutkevych.official, instagram.com/alla_orfey

Украинская певица, актриса и ведущая Анна Буткевич оказалась среди артистов, приглашенных Лаймой Вайкуле на ее именной музыкальный фестиваль в Юрмале. Буткевич с радостью выступила и поддержала благотворительную инициативу на пользу украинцев.

Кроме благородной цели фестиваля певицу также порадовала возможность встречи с кумирами своего детства. Например, с Аллой Пугачевой. Примадонна - близкая подруга Вайкуле, и была с Максимом Галкиным среди почетных гостей.

Анна встретилась с Аллой Борисовной за кулисами фестиваля, и успела перекинуться с ней парой слов. Исторический для артистки момент был снят на фото, которыми Буткевич поделилась на своей странице в Instagram.

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"Встреча о которой я даже не мечтала. Когда она взяла меня за руку я почувствовала безумную, но одновременно и мягкую женскую силу. Это произошло в Латвии на музыкальном фестивале, где мы собирали деньги для украинцев. Алла Пугачева – мой кумир с детства. Сначала меня вдохновляла ее музыка, потом - сила и закаленность характера, а сейчас - позиция", - подписала кадры с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным она.

Ранее, назло хейтерам, Галкин показал любимую Пугачеву в роскошном образе. Вместе пара наблюдала, как их дети резвятся с младшей дочерью Кристины Орбакайте.

Также комик высмеял музыкального критика "отСоседова", который долгие годы работал в Украине, а теперь стал одним из самых преданных рупоров кремля и распространяет роспропаганду.

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