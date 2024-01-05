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Певица Тринчер угодила в скандал, дав рекламу депутату-фанату Московской церкви

Дмитрий Видоменко
5 января 2024, 14:52
Певица Анна Тринчер попала в скандал — артистка прорекламировала в своем розыгрыше скандального пророссийского депутата Артема Дмитрука.
Тринчер, Дмитрук
Среди спонсоров розыгрыша подарка-автор от Тринчер оказался и скандальный нардеп Дмитрук / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известная поп-певица Анна Тринчер угодила в скандал, прорекламировав скандально известного своей любовью к московскому православию нардепа Артема Дмитрука. На своей странице в Instagram исполнительница объявила о розыгрыше (так называемом "гиве") автомобиля британского производства Rolls-Royce.

По условиям розыгрыша, поклонники Анны должны были подписаться на страницы 98 ее друзей (спонсоров такого розыгрыша) и ждать результатов.

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Среди спонсоров оказался и скандальный нардеп Дмитрук. Испугавшись хейта от фоллоферов, Тринчер оперативно его удалила из этого списка.

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Напомним, ранее депутат Дмитрук в открытую лоббировал интересы УПЦ (Московского патриархата) в Украине и довольно часто гневно высказывался в адрес проукраинских активистов, которые защищали украинский язык, и событий из истории Украины.

Потом Дмитрук решил раскритиковать украинских военнослужащих. По утверждению нардепа, военные, которые защищают интересы ПЦУ ‒ "оборотни" (равно как и военкомы).

"Оборотни в военной форме. Это не только сотрудники ТЦК, но и военнослужащие, которые занимаются "рейдерскими захватами храмов УПЦ", - именно так писал Дмитрук в соцсетях по поводу перехода региональных епархий МП под эгиду ПЦУ.

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Анна Тринчер новости шоу бизнеса
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