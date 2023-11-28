Певица Тринчер развелась с блогером Волошиным

Певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин официально развелись.

https://stars.glavred.info/pevica-trincher-razvelas-s-blogerom-voloshinym-10520530.html Ссылка скопирована

Анна Тринчер официально развелась с мужем - блогером Александром Волошиным / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Через год после свадьбы украинская поп-певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин официально в разводе. Об этом рассказала сама певица на видео в своем Instagram.

"Это очень болезненная для меня тема. Развод - это маленькая смерть. Мы взрослые люди и так бывает, главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет – неважно. Надеюсь, вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как и мы друг друга. Спасибо всем. Спасибо тебе, Саш", - сказала со слезами на глазах Тринчер.

Певица и блогер были вместе с 2021 года, а поздней осенью 2022 года вступили в официальный брак. Правда, он был далек от безоблачного.

видео дня

Несколько недель назад певица озадачила фанатов заявлением, что они с Александром решили пожить отдельно. Девушка призналась, что столкнулась с определенными трудностями в отношениях с любимым. Они обратились за помощью к психологу, и та посоветовала им взять паузу. В результате Тринчер съехала на квартиру, а Волошин остался жить в арендованном загородном доме.

Напомним, что за два месяца до первой годовщины Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса. Отношения пары развивались стремительно, и теперь переживают не лучшие времена.Анна и Александр стали обратились за помощью к семейному консультанту.

Муж Анны Тринчер публично признался, что переспал с другой. На своей странице в Instagram он опубликовал загадочный пост с надписью: "Пора признаться жене... Зайка, прости... Но сегодня я переспал с другой".

Сама певица тогда категорически опровергала слухи о разводе.

Больше звездных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.