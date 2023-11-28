Певица Тринчер развелась с блогером Волошиным

Через год после свадьбы украинская поп-певица Анна Тринчер и блогер Александр Волошин официально в разводе. Об этом рассказала сама певица на видео в своем Instagram.
"Это очень болезненная для меня тема. Развод - это маленькая смерть. Мы взрослые люди и так бывает, главное, чтобы каждый был счастлив, а вместе или нет – неважно. Надеюсь, вы будете вспоминать "нас" с улыбкой, как и мы друг друга. Спасибо всем. Спасибо тебе, Саш", - сказала со слезами на глазах Тринчер.
Певица и блогер были вместе с 2021 года, а поздней осенью 2022 года вступили в официальный брак. Правда, он был далек от безоблачного.
Несколько недель назад певица озадачила фанатов заявлением, что они с Александром решили пожить отдельно. Девушка призналась, что столкнулась с определенными трудностями в отношениях с любимым. Они обратились за помощью к психологу, и та посоветовала им взять паузу. В результате Тринчер съехала на квартиру, а Волошин остался жить в арендованном загородном доме.
Напомним, что за два месяца до первой годовщины Тринчер и Волошин разъехались из-за кризиса. Отношения пары развивались стремительно, и теперь переживают не лучшие времена.Анна и Александр стали обратились за помощью к семейному консультанту.
Муж Анны Тринчер публично признался, что переспал с другой. На своей странице в Instagram он опубликовал загадочный пост с надписью: "Пора признаться жене... Зайка, прости... Но сегодня я переспал с другой".
Сама певица тогда категорически опровергала слухи о разводе.
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