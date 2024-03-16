Блогер Волошин ответил, получал ли повестку и стоит ли на учете в ТЦК

Известный блогер (и бывший муж певицы Тринчер) Александр Волошин признался, есть ли его документы в военкомате и получал ли он повестку.

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Блогер Александр Волошин рассказал о своем пребывании на военном учете/ коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский блогер и бывший супруг поп-певицы Анны Тринчер Александр Волошин признался в интервью Марии Довбенко, как относится к тому, что его могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Волошин уверяет, что стоит на военном учете, а его документы – в ТЦК. По словам блогера, повестку он не получал, но волнуется по этому поводу. Впрочем, самостоятельно идти в ТЦК и вступать в ряды ВСУ в добровольном порядке.

"Я, как и все, волнуюсь по этому поводу. Как в абсолютно таких условиях, как и все мужчины в Украине. Мне повестка не приходила. Из-за чего она не приходила – просто не приходила, или потому, что я много помогаю, не знаю. Или волнуюсь? Волнуюсь. Мои документы есть в военкомате. Сам в ТЦК? Пока нет такого закона, который бы заставлял", - подытожил Волошин.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 годах была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится общая мобилизация. Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят деятелям культуры, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.

При этом, количество желающих вступать в ряды ВСУ исчерпано, а в любой большой войне мобилизация все равно придет к принуждению, отметила лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская.

Также, в Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.

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