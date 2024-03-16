УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Блогер Волошин ответил, получал ли повестку и стоит ли на учете в ТЦК

Дмитрий Видоменко
16 марта 2024, 12:00
Известный блогер (и бывший муж певицы Тринчер) Александр Волошин признался, есть ли его документы в военкомате и получал ли он повестку.
Волошин, военник
Блогер Александр Волошин рассказал о своем пребывании на военном учете/ коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский блогер и бывший супруг поп-певицы Анны Тринчер Александр Волошин признался в интервью Марии Довбенко, как относится к тому, что его могут мобилизовать в ряды ВСУ.

Волошин уверяет, что стоит на военном учете, а его документы – в ТЦК. По словам блогера, повестку он не получал, но волнуется по этому поводу. Впрочем, самостоятельно идти в ТЦК и вступать в ряды ВСУ в добровольном порядке.

"Я, как и все, волнуюсь по этому поводу. Как в абсолютно таких условиях, как и все мужчины в Украине. Мне повестка не приходила. Из-за чего она не приходила – просто не приходила, или потому, что я много помогаю, не знаю. Или волнуюсь? Волнуюсь. Мои документы есть в военкомате. Сам в ТЦК? Пока нет такого закона, который бы заставлял", - подытожил Волошин.

видео дня

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 годах была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится общая мобилизация.

Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, бронирование от мобилизации на службу в Украине предоставят деятелям культуры, которые работают на стратегических предприятиях, например, ряду медийщиков.

При этом, количество желающих вступать в ряды ВСУ исчерпано, а в любой большой войне мобилизация все равно придет к принуждению, отметила лейтенант запаса ВСУ Елена Белозерская.

Также, в Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация война России и Украины Александр Волошин
Реклама

Главное за день

В Одессе выросло число жертв удара РФ: в больнице умер спасатель Виталий Алимов

В Одессе выросло число жертв удара РФ: в больнице умер спасатель Виталий Алимов

13:12 Украина
Россия может атаковать НАТО: в Германии назвали возможную дату начала войны - СМИ

Россия может атаковать НАТО: в Германии назвали возможную дату начала войны - СМИ

12:37 Мир
РФ может перейти в новое масштабное наступление: в ВСУ указали на важный нюанс

РФ может перейти в новое масштабное наступление: в ВСУ указали на важный нюанс

11:38 Украина
Все главные новости

Популярное

В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю 14210

В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю

Снова россиянин: в сети назвали имя нового мужа Алины Гросу 6691

Снова россиянин: в сети назвали имя нового мужа Алины Гросу

Может принести беду: какие вещи умерших нельзя оставлять дома 3261

Может принести беду: какие вещи умерших нельзя оставлять дома

Российская певица объявила об уходе со сцены из-за проблем с алкоголем 3064

Российская певица объявила об уходе со сцены из-за проблем с алкоголем

Последние новости

13:26

Ситуация может стать критической: полковник ВСУ рассказал о боях возле Авдеевки

13:12

В Одессе выросло число жертв удара РФ: в больнице умер спасатель Виталий АлимовФото

12:39

Греция может передать Украине ЗРК С-300 после ударов РФ по Одессе - СМИ

12:37

Россия может атаковать НАТО: в Германии назвали возможную дату начала войны - СМИ

12:03

Смерть украинки в Германии: россияне могли убить беженку и выкрасть ее дочь - СМИ

Россия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - ЛипсицРоссия сможет воевать ещё 2 года, к осени ей грозит дефицит продуктов и топлива - Липсиц
12:00

Блогер Волошин ответил, получал ли повестку и стоит ли на учете в ТЦК

11:38

РФ может перейти в новое масштабное наступление: в ВСУ указали на важный нюанс

11:33

Путин исчезнет, РФ ждет неуправляемый бунт - Подоляк

10:59

Тариф на свет с 1 апреля: ожидать ли повышения

Реклама
10:27

На смену теплу в +14 в Украину резко придет похолодание: синоптик назвала дату

10:04

За несколько дней до свадьбы: на фронте погиб известный кинооператор

10:02

Церковный праздник 17 марта: что нельзя делать в День Теплого Алексея

09:27

РФ готовится к новому наступлению, есть риск прорыва: в ISW назвали сроки атаки

09:05

Украинцам с 1 апреля перерасчитают пенсии: кому ждать прибавки

08:57

Винегрет отдыхает: лучший рецепт свекольного салата с кукурузой: рецепт свекольного салата с кукурузой

08:42

Дроны атаковали сразу два НПЗ в Самарской области: вспыхнули пожарыВидео

08:10

Кто укусил Макрона?мнение

08:10

Зачем Россия наращивает интенсивность ударов КАБмнение

08:02

Китайский гороскоп на 17 марта: Кролик - двигайтесь дальше, Дракон - решите свои проблемы

07:52

Ночью РФ атаковала Украину "Шахедами": сколько целей сбили силы ПВО

Реклама
06:58

Лилия Ребрик стала мамой в третий раз и показала фото

06:10

Путин начнет войну: какие страны под угрозой

05:55

Головоломка для самых веселых и находчивых: надо за 5 секунд найти цыпленка

05:24

Как отчистить пригоревший утюг: от нагара не останется и следа

04:10

Секрет Голливуда раскрыт: почему киноактеры никогда не прощаются по телефонуВидео

03:40

"Не знаю, как бороться": артист-воин Положинский стал жертвой плана мошенников

03:00

"Никакого диалога": путиниста Киркорова хотят лишить в РФ самого ценного

02:05

РФ нацелилась на захват трех населенных пунктов: полковник назвал направление

01:35

Головоломка на скорость: нужно за 15 секунд найти кошелек в грязной комнате

15 марта, пятница
23:56

В Конотопе прогремел мощный взрыв: россияне ударили по городу ракетой

23:50

"Продолжение будет": в ГУР признались, как взрывы на НПЗ "бьют" по возможностям РФ

22:59

Бербок тайно убеждает Шольца передать Украине ракеты Taurus - Der Spiegel

22:43

В Украину ворвался 8-балльный шторм: магнитная буря затянется почти на неделю

22:13

Он навсегда останется 29-летним: в Одессе ракета убила молодого спасателяФото

22:03

Не знают, что происходит: близкое окружение Кейт Миддлтон потеряло принцессу из вида

21:43

В России скончался звезда "Иронии судьбы" и многих других фильмов

21:27

Заключенные могут "искупить вину на поле боя": что предлагает законопроект

20:27

РФ получит "справедливую реакцию": Зеленский об ударе по ОдессеФото

19:53

Блинкен предупредил Иран о дальнобойных ракетах для РФ: США готовят жесткий ответ

19:50

В Украину врывается шторм: синоптики объявили І уровень опасности

Реклама
19:41

Венгрия должна "оккупировать Брюссель": Орбан "взорвался" резкими заявлениями о Западе

19:35

Лунный календарь на 16 марта: чем будет наполнен этот день

19:30

Украина к лету может понести большие потери из-за ситуации с помощью США – WP

19:10

В чем смысл бессмысленных выборов Путинамнение

19:01

РФ усилила обстрел Сумщины: эксперт сказал прямо, что запланировал враг

18:54

В Германии высказались за заморозку войны в Украине: бурная реакция правительства

18:45

"Наша решимость жесткая": Веймарский треугольник принял важные решения для Украины

18:25

Ключевое правило стиля Виктории Бекхэм: как всегда выглядеть шикарноВидео

18:20

Бедность продлится весь год: что нельзя делать 16 марта - приметы

18:17

Путин отчитался о боях в двух областях России и нажаловался на Украину

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой Луценко
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять