Бывший супруг Тринчер выступил против мобилизации блогеров и привел аргументы

Блогер Александр Волошин выступил против мобилизации инфлюенсеров и на примере своего коллеги Лебиги объяснил, почему блогеров не стоит забирать в армию.

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Александр Волошин выступил против мобилизации блогеров / коллаж Главред, фото Instagram, УНИАН

Известный украинский блогер и бывший супруг поп-певицы Анны Тринчер Александр Волошин негативно отреагировал на озвученное украинскими офицерами накануне предложение сходить блогерам и прочим инфлюенсерам в ТЦК (в просторечии ‒ военкомат). На своей странице в Instagram Волошин заявил, что он против мобилизации блогеров.

По мнению Александра, каждый должен быть на своем месте ‒ мол, и блогеры, и инфлюэнсеры своей работой помогают закрывать многомиллионные волонтерские сборы на помощь ВСУ. В качестве примера Волошин привел блогера Михаила Лебигу, который за 2023 год собрал более 8 млн в помощь украинской армии

"Ситуация ‒ ваш товарищ/друг/отец воюет. И его рота понимает, что нет машин, нет техники и государство ничего не дает. И тут ваш отец понимает, что рядом с ним блогеры, бизнесмены и те, кто раньше донатил – большинство из них уже воюет, или покинули страну и им стало уже все равно, потому что они убегали от мобилизации и считают, что их выдворили из страны. Будут ли закрываться сборы? Нет. Будет ли провал на фронте? Думаю, да", – сказал Волошин.

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На днях военнослужащие ‒ заместитель руководителя "Центра противодействия дезинформации" Андрей Коваленко и офицер управления бригады "Азов" НГУ Дмитрий "Дипломат" ‒ призвали блогеров и инфлюенсеров пойти в ТЦК и пройти военно-врачебную комиссию ‒ так сказать, собственным примером вдохновлять украинцев.

Развод Тринчер и Волошина

Напомним, в конце ноября 2023 года Анна Тринчер и Александр Волошин объявили о своем разводе через год, после свадьбы. Инициатором развода стал именно Волошин.

Также на своей странице в Instagram блогер отметил, что он чувствует себя травмированным неадекватным поведением своего биологического отца в семье. Он также пояснил, что развод с Анной мотивируется, в частности, его "генетической предрасположенностью" к разрушению отношений.

В частности, Александра Волошина спросили, официально ли они развелись. Оказалось, что пара еще не подавала соответствующие документы. Блогер отметил, что они с певицей намерены сделать это в ближайшее время.

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