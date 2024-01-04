"Бахнула" каре и челку: Анна Тринчер удивила резкой сменой имиджа после развода

Украинская певица Анна Тринчер в конце ноября объявила о том, что расстается со своим мужем, блогером Александром Волошиным, после года брака. Пара рассталась без скандалов, однако артистка тяжело переживает разрыв.
Тринчер с головой погрузилась в работу, и теперь радует поклонников новым контентом. Недавно она выпустила песню, а сегодня показала на своей странице в Instagram пикантную фотосъемку, для которой выбрала весьма необычный образ.
В кадре звезда предстала топлес, одетая лишь в черные мини-шорты с завышенной талией, кружевные белые колготки и босоножки. Голый бюст Анна прикрыла белым пальто.
Дерзкий лук певица также дополнила новой прической. Поклонники привыкли видеть ее с длинными темными волосами с розовыми прядями. В кадре же Тринчер предстала со стрижкой каре и челкой ниже бровей.
Новое амплуа артистки поклонники восприняли благосклонно. Многие отметили, что Анна Тринчер заметно изменилась не только внешне, но и внутренне.
Ранее стало известно, как сейчас выглядит тяжелобольная актриса Екатерина Тышкевич. В конце декабря ее выписали из больницы - около 20 дней она провела в реанимации из-за сепсиса.
Также украинский певец Павел Зибров впервые признался, из-за чего поседел в 12 лет. Детская шалость артиста едва не привела к плачевным последствиям.
Другие новости:
- Александр Зинченко восхитил Сеть милыми фото с женой и крохами-дочурками
- Судья "Мастер шеф" пострадала из-за атаки россиян
- "Первые полгода не спала": Могилевская раскрыла новые подробности про дочерей