"Бахнула" каре и челку: Анна Тринчер удивила резкой сменой имиджа после развода

Молодая артистка показала новый роскошный образ с необычными деталями.

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Анна Тринчер в пальто на голое тело показала новую прическу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

Украинская певица Анна Тринчер в конце ноября объявила о том, что расстается со своим мужем, блогером Александром Волошиным, после года брака. Пара рассталась без скандалов, однако артистка тяжело переживает разрыв.

Тринчер с головой погрузилась в работу, и теперь радует поклонников новым контентом. Недавно она выпустила песню, а сегодня показала на своей странице в Instagram пикантную фотосъемку, для которой выбрала весьма необычный образ.

В кадре звезда предстала топлес, одетая лишь в черные мини-шорты с завышенной талией, кружевные белые колготки и босоножки. Голый бюст Анна прикрыла белым пальто.

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Дерзкий лук певица также дополнила новой прической. Поклонники привыкли видеть ее с длинными темными волосами с розовыми прядями. В кадре же Тринчер предстала со стрижкой каре и челкой ниже бровей.

Новое амплуа артистки поклонники восприняли благосклонно. Многие отметили, что Анна Тринчер заметно изменилась не только внешне, но и внутренне.

Анна Тринчер в пальто на голое тело показала новую прическу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annatrincher_official

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