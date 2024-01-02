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После сепсиса и реанимации: как сейчас выглядит тяжелобольная Тышкевич

Анна Подгорная
2 января 2024, 16:43
Екатерине Тышкевич посчастливилось праздновать Новый год уже дома в кругу семьи.
Екатерина Тышкевич, Валентин Томусяк
Екатерина Тышкевич показала, как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Украинская актриса Екатерина Тышкевич в первые дни декабря не на шутку напугала своих близких - после продолжительной болезни, связанной с нарушением работы мозга, она попала в реанимацию с сепсисом. В больнице она пробыла около 20 дней, и Новый год ей удалось встретить с мужем уже дома.

Так на своей странице в Instagram артистка показала, как отмечала праздник. Катя быстро восстанавливается после госпитализации, ведь на семейных снимках она просто сияла.

В кадре она предстала в объятиях актера Валентина Томусяка - ее избранника. Пара не стала наряжать елку, а новогодней мишурой и игрушками украсила домашнее растение, которое и стало фоном для фотографий.

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Для фотосессии Тышкевич сделала легкий макияж с акцентом на глаза, и нарядилась в синее шелковое платье. Лицо артистки уже стало приобретать приятный здоровый оттенок.

"2024 - на тебя большие надежды. Единственное желание на всех - победа", - подписала кадры с мужем актриса.

Екатерина Тышкевич, Валентин Томусяк
Екатерина Тышкевич показала, как выглядит сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская призналась, что впервые стала матерью. Артистка усыновила двоих дочерей, а также намекнула, что вышла замуж.

Также турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу познакомил 12-летнюю дочь Софию от Ани Лорак с новой пассией. Ее мужчина впервые "засветил" на новогоднем фото у елки.

Что известно про болезнь Екатерины Тышкевич?

В июне 2022 года актриса сообщила, что уже 8 лет она страдает от хронической головной боли, происхождение которой остается неизвестным. Тышкевич была так истощена этим состоянием, что не имела силы даже встать с постели.

Обычное обезболивающее перестало действовать на артистку, и она стала принимать высокотоксичные препараты. Также Екатерина не отказывалась от альтернативных, и порой экстремальных видов лечения, которые, впрочем, давали лишь краткосрочные результаты. Актриса признавалась, что на фоне болезни даже задумывалась про самоубийство.

В октябре 2022 Тышкевич поставили диагноз - из-за родовой травмы биохимия ее мозга была нарушена. Это и привело к нестерпимой боли, с которой актрисе пришлось жить много лет.

После этого боль не исчезла, но Екатерина и ее близкие были настроены оптимистично. Она выехала за границу, где мягкий климат должен был облегчить ее состояние.

Однако в начале декабря муж Тышкевич, актер Валентин Томусяк, сообщил, что она попала в реанимацию с сепсисом. Там артистка провела больше недели, и лишь через 10 дней стала дышать самостоятельно. Тогда врачи перевели ее в обычную палату и стали строить осторожно оптимистичные прогнозы относительно ее тяжелого состояния. Мама тяжелобольной Екатерины Тышкевич вместе с мужем актрисы круглосуточно дежурили в ее палате. Женщина открыто высказалась про состояние дочери.

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