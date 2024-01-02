Наталья Могилевская раскрыла имена дочерей и намекнула на замужество

Свое тайное счастье Могилевская хранила в секрете, чтобы защитить детей.

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Как зовут дочерей Натальи Могилевской - певица раскрыла детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Во время полномасштабной войны украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская не только активно занимается волонтерством и творчеством - ей посчастливилось встретить любовь и построить с избранником настоящую семью.

На днях в соцсетях 48-летняя артистка объявила, что стала матерью для двух девочек. Позже, в интервью ведущей ICTV Елене Фроляк, Могилевская, которая давно мечтала о детях, раскрыла немного подробностей про дочерей.

Так Наталья рассказала, что их зовут Мишель и София. Девочкам два года и 10 лет. В жизни артистки они появились в начале полномасштабной войны, однако она не торопилась открывать миру свое счастье, чтобы дать возможность детям адаптироваться.

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Кроме того, Могилевская намекнула, что стала не только мамой, но и женой: своего загадочного избранника, бизнесмена по имени Валентин, романтические отношения с которым завязались в первые дни полномасштабного вторжения, Наталья в интервью называет мужем.

"В начале войны мы с мужем усыновили двоих детей – два годика и 10. Мишель и София. Каждая минута моего молчания им была крайне необходима. Нам нужно было просто прорасти друг в друга", - призналась певица.

Смотрите видео, в котором Наталья Могилевская рассказала про дочерей:

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