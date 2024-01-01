Звезда "Однажды под Полтавой" рассказала, почему ее муж-нардеп не ушел на фронт

Звезда сериала "Одного разу під Полтавою" Анна Саливанчук ответила на упреки хейтеров - мол, отчего ее муж (нардеп Александр Божков) не ушел на фронт.

https://stars.glavred.info/zvezda-odnazhdy-pod-poltavoy-rasskazala-pochemu-ee-muzh-nardep-ne-ushel-na-front-10529717.html Ссылка скопирована

Супруг Анны Саливанчук Александр Божков стал нардепом в 2022 году / коллаж Главред, фото

Звезда комедийного сериала "Однажды под Полтавой" Анна Саливанчук ответила на упреки хейтеров, что ее муж, народный депутат от президентской партии "Cлуга народа" Александр Божков, не отправился защищать Украину от российских оккупантов. Свою позицию она высказала в интервью YouTube-каналу Алины Доротюк.

Актриса уточнила, что народным депутатом ее супруг стал только на второй месяц полномасштабного военного вторжения РФ в Украину ‒ после того, как его коллега по партии Николай Сольский сложил мандат после перехода на работу в правительство.

"Он целыми днями работает. Я ничего не зарабатывала вообще полгода. Все шло только на ВСУ. Я никогда у него не спрашиваю об их разговорах там. Не каждый мужчина на войне может делать свое дело. Не каждому нужно воевать. Многие люди, которые сейчас здесь, могут сделать много пользы для тех, кто там", - говорит она.

видео дня

Также Саливанчук отметила ‒ она была уверена в том, что ее коллега, актер Андрей Фединчик, обязательно вступит в ряды ВСУ (поскольку он еще с юности отличался завидной смелостью).

"Я была уверена, что мой однокурсник Андрей Фединчик пойдет воевать. Он всегда был такой мужик. Потому что это такой человек. Ему по-другому нельзя", - сказала Саливанчук.

Напомним, ранее супруга Андрея Фединчика Наталка Денисенко попала в громкий скандал из-за своей поездки с сыном на море в Турцию. Она призналась, что ей за это не стыдно, ведь ее сын уже давно просился на море и к отдыху подтолкнул муж, который воюет против оккупантов.

"Нет, потому что до войны я насобирала деньги и могу некоторое время жить. Потому что мой муж в ВСУ. Потому что я все время войны занималась волонтерством. Потому что я хочу, чтобы мой ребенок и я хоть на мгновение отдохнули и были здоровы, счастливы", – разъяснила актриса.

Позднее Денисенко рассказала о тех ужасах войны, которые пришлось пережить ее родителям в Чернигове.

"Моя мама была только после больницы. Они сидели в подвале. Были нужны антибиотики, а в аптеках уже ничего не было. Со светом были проблемы, со связью тоже, потом закончилась вода, но мои родители не хотели выезжать. Я сидела с ребенком и понимала, что ничего не могу сделать, я не могу никак им помочь. Это морально было самое сложное", - рассказала артистка. Но позднее ей все же удалось договориться об эвакуации родителей в Хмельницкий.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.