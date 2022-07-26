Звезда "Крепостной" попала в скандал из-за отдыха на море

Наталья Денисенко/Instagram

Украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко попала в скандал.

Как сообщил телеканал 24, актриса попала в скандал из-за своей поездки в Турцию с сыном. На своей странице в Instagram, актрисе задали вопрос, не стыдно ли ей в это тяжелое военное время ездить по курортам. Она также резко ответила:

"Нет, потому что до войны я насобирала деньги и могу некоторое время жить. Потому что мой муж в ВСУ. Потому что я все время войны занималась волонтерством. Ибо я хочу, чтобы мой ребенок и я хоть на мгновение отдохнули и были здоровы, счастливы",– разъяснила Наталья Денисенко.

Читайте также"Должны понять, почему их ненавидят": в Турции поляки побили россиян из-за поддержки войны в Украине

Она также призналась, что лететь отдыхать в этом году не хотела, потому что "цены космос", но ее вытолкал муж Андрей Фединчик. К тому же сын уже несколько месяцев просился на море. Поэтому они выбрали Анталию – 5-звездочный отель за 7 тысяч гривен в сутки.

"Для меня сейчас получилось дорого, и по этой причине ехать я не хотела, потому что работы у меня нет. Наш отель пять звезд стоит 7 тысяч гривен ночь, все включено. Перелет из Варшавы в Анталию – 10-16 тысяч гривен за человека в одну сторону, но знаю, что разные авиалинии – резцы цены. И из разных городов тоже разная цена. Вывод один – цены у нас в Украине и наши перелеты были самые выгодные", – поделилась Наталья Денисенко.

Напомним, ранее украинская телеведущая Янина Соколова прокомментировала скандал вокруг телеведущей Маши Ефросининой и поп-певицы Оли Поляковой, которые заявили, что продолжат вести своей совместный YouTube-проект на русском языке. Такой комментарий Соколова сделала в интервью для проекта "Палає".

Как говорит Соколова, Ефросинина и Полякова держатся за русский язык по той простой причине, что контент на украинском языке приносит меньше просмотров и, соответственно, меньше прибыли.