Все ради денег: Соколова раскритиковала Полякову и Ефросинину за русский язык

Соколова раскритиковала Полякову и Ефросинину за русский язык / коллаж УНИАН

Украинская телеведущая Янина Соколова прокомментировала скандал вокруг телеведущей Маши Ефросининой и поп-певицы Оли Поляковой, которые заявили, что продолжат вести своей совместный YouTube-проект на русском языке. Такой комментарий Соколова сделала в интервью для проекта "Палає".

Как говорит Соколова, Ефросинина и Полякова держатся за русский язык по той простой причине, что контент на украинском языке приносит меньше просмотров и, соответственно, меньше прибыли.

Отдельно Соколова вспомнила концертный имидж Поляковой ‒ с кокошниками и прочими русскими народными элементами. Телеведущая предполагает, что певица использовала такой образ для того, чтобы пробиться на русский концертный рынок.

"Я не представляю, как Оля Полякова будет что-то петь на украинском. Петь "шлепки-шлепки" и иметь на голове кокошник – это осознано и это не просто так. Это интеграция в еще одну аудиторию. Да, не в таком объеме как Повалий и Ани Лорак, но это тоже "наши" по всему миру и в Украине с пророссийскими мыслями, которые хотят "эге-гей", прийти потанцевать под женщину с красивыми формами и в кокошнике. Этот образ приносил деньги. И как сейчас без него?", – высказалась Соколова.

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Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

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