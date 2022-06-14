Мол, новости из Украины очень токсичны: Ефросинина рассказала, как европейцы устали от нашей войны

Маша Ефросинина / коллаж фото УНИАН

Когда в западных странах по телевидению долго рассказывают о ситуации в нашей стране, то рейтинги таких программ значительно падают, а медиахолдинги терпят убытки. Об этом рассказала известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая пребывает сейчас в Европе с детьми в комментарии "Сніданку з 1+1".

"У меня было интервью для огромного издания с многомиллионной аудиторией. Я у них спрашиваю: "А почему вы мне сказали, что интервью будет длиться 15 минут и вопросы мне прислали, а я была в эфире три с половиной минуты? Техничные какие-нибудь проблемы?". Они мне говорят: "Посмотрите, пожалуйста, рейтинги. Когда речь идет об Украине, о войне – у нас кривая идет прямо вниз. Мы выходим просто в ужасные убытки, у нас падают рейтинги". В Европе впервые услышала такое выражение: "Украинские новости очень токсичны", - сказала она.

Но, говорит Ефросинина, что иногда иностранцы попросту не знают, как реагировать на новости о войне в Украине, но при этом часто испытывают чувство вины за то, что могут жить под мирным небом (в отличие от украинцев).

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Напомним, ранее Маша Ефросинина говорила, что ее супруг перед тем, как она выехала из Украины с детьми, сделал ей подарок - завязал на руке желто-синюю ленту цветов флага Украины.

"Эта лента всегда была на рюкзаке моего мужа. Он повесил ее себе в 2014 году, когда был Майдан, и началась война. И никогда ее не снимал. Ходил с этим рюкзаком, путешествовал, она всегда у него болталась. Когда мы прощались на границе, он мне ее повязал, и сказал: "Развяжу, когда мы увидимся", - вспомнила телеведущая и прослезилась

До того Ефросинина очень жестко прокомментировала парад в честь 9 мая который состоялся в Москве, на Красной площади.

"Сегодня, когда весь мир объединяется в поддержку свободной Украины, Россия проводит свой так называемый "парад победы". Но кто марширует в нем: убийцы женщин, детей и пожилых людей; насильники, воры, мародеры и военные преступники. Это парад стыда страны, где 70% населения поддерживает действия величайшего террориста! Но мы все знаем и запомним! Украина победит! Россия останется ни с чем. Слава Украине!" - подписала ролик Ефросинина.

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