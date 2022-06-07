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"Вопрос к Серёне": Ефросинина жестко "прошлась" по Лазареву

7 июня 2022, 23:49

Ефросинину возмутил последний пост певца.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина задала вопрос Лазареву/ instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с начала российского вторжения в Украину, поддерживала украинцев своими яркими выступлениями и обращениями в Instagram, хлестко обратилась к российскому певцу Сергею Лазареву.

Последний, как известно, в первые дни вторжения в Украину, высказался против войны и заступился за Украину. Однако ему пришлось быстро "переобуться", ведь хейт российского народа и отмена выступлений в пользу Баскова, быстро усыпило совесть Лазарева.

Особенно украинское комьюнити удивил и разозлил последний пост Лазарева, где он рассказывает о некой девочке Насте, которой он активно помогает. Именно эта Настя якобы поведала Лазареву, как ВСУ расстреливает мирные школы и больницы на Донеччине.

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Такие высказывания не прошли мимо и Маши Ефросининой, которая опубликовала в своих Instagram сториз вовпрос к российскому исполнителю:

Напомним, ранее Лазареву задала вопрос и украинская телеведущая Леся Никитюк.

"Сергей, а вот у меня человек 600 беженцев с Донецкой области другое говорят. Может встретимся обсудим? Приезжай в Киев, будем вместе искать нацистов искать. И есть фото Насти? И контакты этого фонда с Донбасса", - спрашивает она Лазарева, который вначале опубликовал антивоенный пост, а потом быстро "переобулся", когда на него обрушилась волна российского хейта, а также стали отменять участия в концертах.

Сергей Лазарев Маша Ефросинина
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