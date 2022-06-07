"Приезжай в Киев, будем вместе нацистов искать": Никитюк обратилась к Лазареву

Леся Никитюк обратилась к Лазареву/ instagram.com/lesia_nikituk/

Украинская телеведущая Леся Никитюк обратилась к российскому певцу Сергею Лазареву.

На своей странице в Instagram, Никитюк процитировала пост Лазарева, в котором он рассказывает про некую девочку Настю, которую "нацисты обстреляли в 2013 году", о том, как он ей помогает, а также о том, как к бедной девочке Насте не может попасть ее мама, так как "ВСУ постоянно обстреливают школы, больницы, бьют по жилым домам".

"Сергей, а вот у меня человек 600 беженцев с Донецкой области другое говорят. Может встретимся обсудим? Приезжай в Киев, будем вместе искать нацистов искать. И есть фото Насти? И контакты этого фонда с Донбасса", - спрашивает она Лазарева, который вначале опубликовал антивоенный пост, а потом быстро "переобулся", когда на него обрушилась волна российского хейта, а также стали отменять участия в концертах.

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Лесе Никитюк начали отвечать жители Донецкой области, которые в шоке от того, что россияне могут быть такими бесчестными.

"Я не могу это читать. Как так можно. Я из Мариуполя, и это страх. Россия убила мой город, мою жизнь. Как он такое может писать?" – высказалась одна из подписчиц украинской артистки.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, что после нападения РФ на Украину стала волонтером и помогает переселенцам с поиском жилья, поселением и питанием.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону она рассказала, что уже не чувствует себя человеком с миллионами подписчиков в соцсетях и звездой.