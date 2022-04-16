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"Я одну профессию сменила на новых 16": Никитюк рассказала, как война изменила ее жизнь

16 апреля 2022, 15:02

Творческая и размеренная жизнь телеведущей резко поменялось с началом вторжения России в Украину.

Никитюк рассказала, как война изменила ее жизнь / instagram.com/lesia_nikituk/

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк призналась, что после нападения РФ на Украину стала волонтером и помогает переселенцам с поиском жилья, поселением и питанием.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону она рассказала, что уже не чувствует себя человеком с миллионами подписчиков в соцсетях и звездой.

"Тем человеком я была до 24 числа, но после того, как нас пришли "освобождать", я одну профессию сменила на новых 16, скажем так. Теперь я риэлтор, завскладом, водитель, когда надо. Привожу, отвожу, селю, стараюсь найти нужные продукты, одежду, одеяла, подушки для людей, чтобы они смогли... Не у всех сразу получается уснуть, но хотя бы прилечь и отдохнуть. Это старая моя профессия – ведущая и блогер", - рассказала Никититюк.

Также телеведущая отметила, что организовала в помещении начальной школы центр для переселенцев, которые вынуждены были покинуть мирные города после оккупации или обстрелов российской армией.

instagram.com/lesia_nikituk/

Напомним, телеведущая Леся Никитюк находит неприемлемым тот факт, что певица Марув с большей охотой рассуждает о грядущем материнстве и превратностях судьбы в издании страны-агрессора, чем, к примеру, переживает и предоставляет помощь родному для нее городу Харьков.

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война в Украине Леся Никитюк Дмитрий Гордон
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