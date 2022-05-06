Маша Ефросинина рассказала про раскол в российском шоу-бизнесе: "Они, гады, все знали"

Маша Ефросинина рассказала про раскол в российском шоу-бизнесе / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина в интервью для Зіркового шляху отметила, что в российском шоубизнесе сейчас происходит раскол, что является для Украины хорошим признаком.

Культурная "элита" страны-агрессора зашевелилась: все больше и больше звезд начинают делать то, о чем их просили с 24 февраля - не молчать и говорить о войне в Украине. В ком-то открылся заядлый путинист с гнилой душонкой, а кто-то показал себя адекватным человеком, которому не страшно поступать по совести даже под угрозами .

Раскачивалась эта лодка слишком медленно, однако ее уже уверенно несет к острым скалам: разлад в шоу-бизнесе рф показывает, что оставаться безразличным к войне - не выход.

"В российском шоу-бизнесе, если можно его так назвать, гавнобизнесе, начались срачи. Сильные срачи: а вы с нашими или с вашими, вы уехали, а мы остались. А вы там, а мы здесь. А срачи подобного уровня это же и есть признак того, что они все понимают свою моральную деградацию. Они принимали решение поддержать режим гавнопутина абсолютно сознательно, боясь за свои задницы, за свои деньги. А теперь они понимают, что эти деньги скоро будут ценностью не больше, чем туалетная бумага. что остается человеку, принявшему сторону зла – это просто канализировать это зло в других людей. И эти публичные срачи – это первый признак того, что они, гады, все понимали", - подчеркивает Ефросинина.

Сейчас, когда адекватные люди сбежали из рф, опасаясь заключения на 15 лет, или без страха высказались, оставаясь на просторах необъятной, остается лишь "запасаться поп-корном, и смотреть, как весь этот фейковый приевшийся призрак (звезды-рашисты - прим. редактора) разваливается".

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Ранее Маша Ефросинина рассказала, что разъедает мозг российским звездам, и каким она видит ближайшее будущее рф.

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