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"Так верили в Путина, простите": Ефросинина рассказала, как россияне будут молить Украину о прощении

26 апреля 2022, 08:10

Телеведущая уверена, что Россию в будущем ждет распад.

Ефросинина рассказала, как россияне будут молить Украину о прощении / скриншот

Телеведущая Мария Ефросинина заявила, что никакие извинения относительно своего недостойного поведения от россиян пока ожидать не стоит, но для этого придет время.

Во время эфира "Україна разом" она призналась, что у некоторых российских звезд пропаганда так "съела" мозг, что доходит даже до тупости.

"На сегодняшний день я вижу то, что будто сработал эффект обратного действия. Те люди, к которым я обращалась и которым я уделила слишком много внимания, они стали еще более лицемерны в своих высказываниях и месседжах, еще более лживыми и уже даже не хочется их обсуждать, чтобы не придавать им много чести. Но доходит до такой тупости, что они сегодня удаляют те посты и сообщения со своими высказываниями, где было слово война. Переобуваются так быстро, что я не знаю, что там распыляют", - отметила Ефросинина.

Тем не менее, отмечает телеведущая, есть отдельные личности, сохранившие достоинство - они сознательно говорят правду о войне в Украине.

Читайте также"Не смей, Николай, говорить своим поганым языком": Ефросинина объяснила Баскову о братских народахПо ее словам, Россию в будущем ждет распад.

"Мне моя фантазия рисует картину ближайших десяти лет, когда все же поляжет империя под названием Россия и мы будем свидетелями покаяния на коленях: "Боже, как мы были неправы, залипшие глаза. Боже, так верили в президента, Господи, простите". Я чего-то именно так себе это представляю, но нужны годы на это", - подытожила Ефросинина.

Ранее ведущая Маша Ефросинина рассказала, как российский певец Филипп Киркоров выпрашивал у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского роли в фильмах.

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