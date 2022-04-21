"Вспомни, как тебя вылизывали, дурака": Ефросинина рассказала, как Киркоров канючил роли у Зеленского

Ефросинина рассказала, как Киркоров канючил роли у Зеленского / соцсети, УНИАН

Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как российский певец Филипп Киркоров выпрашивал у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского роли в фильмах.

В интервью Наталье Мосейчук она возмутилась, что в мирные времена Киркоров активно гастролировал по Украине, давал здесь множество концертов, его обожали украинцы, он снимался в наших мюзиклах и фильмах.

Оказывается, Киркоров очень упорно просил Зеленского, у которого была производственная компания, снимать его в своих фильмах:

"Киркоров снимался в кино. Его нигде вообще не снимали в фильме, как производственная компания нашего нынешнего президента. Мне Владимир Александрович сам в свое время рассказывал, что "под Филиппа мы пишем роли, потому что он звонит, выписывает, вы же там не забудьте меня взять, позвать, я же не смогу без вас", - рассказала ведущая.

Она подчеркнула, что Киркоров снялся во всех комедиях.

Читайте также"Спасайте свои души": Филиппа Киркорова "растерзали" в Сети, за то что "вписался" за Медведчука"Ему хоть и маленькую, но роль писали. Он же просто как прилипало, как банный лист на жопе, потому что его в эту Украину просто манило. Ты пернатый индюк, что же ты городишь? Какое к черту освободите Виктора? Что тебе сделали? Куда тебе вдули газ маразматический. Ты же вспомни, как тебя здесь вылизывали, дурака", — сказала эмоционально Маша.

Ранее украинский артист и шоумен Андрей Данилко, рассказал почему Филипа Киркоров молчит о войне в Украине.

По словам шоумена, он особо не ожидал каких-либо звонков от друзей из России, в частности от Филиппа Киркорова. По мнению звезды, ему, как и другим, нечего сказать.

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