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"Горжусь тобой и люблю тебя": Наталка Денисенко показала душевное фото с мужем-воином ВСУ

Дмитрий Видоменко
3 октября 2023, 11:11 обновлено 3 октября, 11:12
Известная актриса Наталка Денисенко поделилась фото с мужем-воином ВСУ Андреем Фединчиком и поздравила его с праздником.
Денисенко
Денисенко / коллаж Главред, фото Instagram

Известная актриса театра, кино и дубляжа Наталка Денисенко поделилась в Instagram романтической фотографией со своим мужем, актером Андреем Фединчиком, который сейчас служит в ВСУ.

На фото счастливая Наталка позировала в объятиях приехавшего с фронта домой супруга. Так актриса поздравила мужа с Днем защитников и защитниц Украины, который в этом году украинцы впервые отпраздновали 1 октября.

"Безграничная благодарность всем, кто приближает нашу жизнь под мирным небом! Особые поздравления у меня сегодня будут моему главному защитнику! Так не хочется снова тебя отпускать далеко, но я понимаю, что это не только для меня. Горжусь тобой и люблю тебя! Хочется, чтобы скорее наступила наша победа, и мы поздравляли наших ребят с другим настроением! Слава Украине", — написала Наталка.

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Напомним, ранее Наталка Денисенко попала в громкий скандал из-за своей поездки с сыном на море в Турцию. Она призналась, что ей за это не стыдно, ведь ее сын уже давно просился на море и к отдыху подтолкнул муж, который воюет против оккупантов.

"Нет, потому что до войны я насобирала деньги и могу некоторое время жить. Потому что мой муж в ВСУ. Потому что я все время войны занималась волонтерством. Потому что я хочу, чтобы мой ребенок и я хоть на мгновение отдохнули и были здоровы, счастливы", – разъяснила актриса.

Позднее Денисенко рассказала о тех ужасах войны, которые пришлось пережить ее родителям в Чернигове.

"Моя мама была только после больницы. Они сидели в подвале. Были нужны антибиотики, а в аптеках уже ничего не было. Со светом были проблемы, со связью тоже, потом закончилась вода, но мои родители не хотели выезжать. Я сидела с ребенком и понимала, что ничего не могу сделать, я не могу никак им помочь. Это морально было самое сложное", - рассказала артистка. Но позднее ей все же удалось договориться об эвакуации родителей в Хмельницкий.

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