Звезда "Крепостной" Денисенко трогательно поздравила мужа-бойца ВСУ

Украинская актриса Наталка Денисенко трогательно поздравила своего мужа,, актера и бойца ВСУ Андрея Фединчика с днём рождения.

Денисенко, Фединчик / коллаж фото Instagram и скриншот из видео

Известная украинская актриса кино и дубляжа Наталка Денисенко (звезда сериала "Крепостная") душевно поздравила с днем рождения своего мужа, тоже актера Андрея Фединчика, который сейчас служит в ВСУ. Поздравление и несколько фото она опубликовала на в своей странице в Instagram.

На днях Фединчику исполнилось 38 лет.

"В прошлом году я поздравляла тебя, когда мы прятались с сыном в подвале от российских ракет, ты лежал в спальном мешке и улыбался. В этом году тебя поздравили твои побратимы сюрпризом, который я смогла передать тебе в командировку, хотя ты и запрещал. Но ты заслуживаешь праздника!", - написала Денисенко

видео дня

Что подарила актриса своему мужу, пока неизвестно. Денисенко показала фанатам несколько фото, сделанных, судя по всему, в расположении той военной части, где служит Фединчик.

Напомним, ранее Наталка Денисенко попала в громкий скандал из-за своей поездки с сыном на море в Турцию. Она призналась, что ей за это не стыдно, ведь ее сын уже давно просился на море и к отдыху подтолкнул муж, который воюет против оккупантов.

"Нет, потому что до войны я насобирала деньги и могу некоторое время жить. Потому что мой муж в ВСУ. Потому что я все время войны занималась волонтерством. Потому что я хочу, чтобы мой ребенок и я хоть на мгновение отдохнули и были здоровы, счастливы", – разъяснила актриса.

Позднее Денисенко рассказала о тех ужасах войны, которые пришлось пережить ее родителям в Чернигове.

"Моя мама была только после больницы. Они сидели в подвале. Были нужны антибиотики, а в аптеках уже ничего не было. Со светом были проблемы, со связью тоже, потом закончилась вода, но мои родители не хотели выезжать. Я сидела с ребенком и понимала, что ничего не могу сделать, я не могу никак им помочь. Это морально было самое сложное", - рассказала артистка. Но позднее ей все же удалось договориться об эвакуации родителей в Хмельницкий.

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