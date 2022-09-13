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Оля Полякова рассказала, почему сожгла свой кокошник в прямом эфире

13 сентября 2022, 11:45

Певица Оля Полякова рассказала, что специально организовала такой мистический обряд (и сожгла свой кокошник в прямом эфире) - как отказ от прошлого.

Оля Полякова, дочери Поляковой
Оля Полякова з доньками / пресс-служба певицы

Известная украинская поп-певица Оля Полякова рассказала, почему решилась в прямом эфире шоу "Сніданок с 1+1" сжечь кокошник (русский народный головной убор), который был многие годы неизменным элементом ее сценического костюма. Свой рассказ исполнительница озвучила в инфотеймент-шоу ЖВЛ на телеканале "ТЕТ".

"Да, это было в моей творческой жизни. И это в известном смысле позор. Надо это воспринять, простить себя и идти дальше. Кокошник сделал меня популярной в Украине и за ее пределами. Вот такое у меня прошлое. Потому я организовала такой мистический обряд отказа от прошлого. Да и вообще этот ритуал можно и отождествить с действиями Украины сегодня. Все сейчас украинизируются, переходят на украинский язык. Нам нужно смотреть исключительно на себя и заниматься развитием собственной культуры", – заявила певица.

Полякова, семья
Оля Полякова с мужем и детьми / пресс-служба певицы

Кроме того, Полякова призналась, что кроме ее старшей дочери Маши, которая уже стала студенткой британского вуза, в Лондоне в школе будет учиться и ее младшая дочь – 10-летняя Алиса. Такое непростое решение певица приняла, поскольку ей приходится постоянное выступать по всему миру с благотворительными концертами.

"Это школа boarding, обучение вместе с проживанием. Это было очень тяжелое решение, поскольку Алиса, можно сказать, моя мамина дочь. И она даже еще спит со мной вместе. Дочь сказала: "Мамочка, не отдавай меня туда учиться". Однако я села с ней, поговорила, рассказала, что мне нужно работать. Что я смогу заработать деньги, помочь стране", ‒ подытожила Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова говорила о том, что убеждена, что россияне не хотят узнавать всю реальную и кровавую правду о войне, которую развязал их диктатор Путин в Украине, и потому предпочитают слушать пропаганду, которую несут с телеэкрана Ольга Скабеева и Владимир Соловьев.

"А так им легко жевать эту жвачку. Они жрут, те люди, то, что им в голову вкладывают Соловьев, Скабеева и остальная абсолютная нечисть. Кстати, этих людей четко нужно наказать. Они – отвратительные соучастники преступления, их нужно судить, а лучше расстрелять. Скабееву расстрелять! Соловьева расстрелять! Всех к такой матери расстрелять!" – высказалась певица.

До того Полякова дала благотворительный концерт в Нью-Йорке. Восторженные зрители поддержали артистку - она настолько завела толпу, что люди были готовы скандировать с ней что угодно.

К примеру, один из номеров Поляковой происходил на фоне надписи "Stop Putin". В определенный момент она прокричала со сцены: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путин...". Зрители немедленно продолжили легендарную нецензурную украинскую кричалку в адрес российского диктатора.

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