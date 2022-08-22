Эксклюзивно в прямом эфире "Сніданку з 1+1" на ТЕТ Оля Полякова совершила магический ритуал и сожгла в костре кокошник

К "Сніданку з 1+1" присоединилась королева украинской сцены и тренер "Голоса страны-12" Оля Полякова.
Любимая программа украинских телезрителей "Сніданок с 1+1" в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам об оперативных новостях в стране и привлекать специалистов различных отраслей.
Эксклюзивно в "Сніданку с 1+1" присоединилась королева украинской сцены и тренер "Голоса страны-12" Оля Полякова. Певица вышла на прямое включение с одного из столичных мистических мест – холмов Татарки, одной из пяти Лысых Гор - Щекавицы. Как заявила певица, именно на этих местах наши предки совершали различные мистические ритуалы. Сделала это Полякова не просто так: эксклюзивно в эфире "Сніданку з 1+1" она решила попрощаться с образом прошлых лет и совершить обряд сожжения кокошника.
"Я очень хорошо знаю своего слушателя, моя карьера в Украине, мои люди в Украине. И уже восемь лет я переживаю всю трагедию, которая происходит в нашей стране. 24 февраля, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, мы все изменились. И поняли, что надо отказываться от прошлого. Да, меня сделал известной кокошник, но еще с начала российской агрессии в Крыму и Донбассе я ношу корону. Но люди все еще помнят меня с кокошником... по Всей украине люди массово переходят на украинский, они отказываются от того "русского мира", который пришел в наши дома с горем и слезами. Поэтому я хочу сделать этот ритуал, взять этот головной убор, который сегодня является символом культуры, которая пришла с войной. И этому не место в нашей Украине", - откровенно рассказала Полякова.
Певица бросила в костер одно из украшений, в котором раньше давала концерты и снималась в клипах. Кроме того, Полякова была очень откровенна в своих высказываниях и произнесла сенсационное заклинание для врага: "Чтобы все, кто приходит сюда с войной - чтобы на границе у них отнимались руки и ноги, чтобы лопнула голова, чтобы они не могли переступить нашей границы....".
Что касается будущей страницы творческой жизни, то тренер "Голоса страны" заверила, что впереди ожидает новая история. Конечно, все украинцы 24 февраля потеряли собственные планы, однако Полякова пытается мыслить позитивно и уверена: на Украину совсем скоро ожидает победа и каждый украинец найдет счастье именно на своей земле.
"Ездя всем миром, находясь в разных городах, скажу, что нет такой прекрасной страны, как наша Украина. Нас всех тянет обратно домой. Поэтому – новая страница, новая Оля Полякова, новые песни и украиноязычный альбом. Я этого жду с большим вдохновением, ведь нам надо развивать свою культуру, искать здесь творческие силы и энергию. Моя следующая песня называется "Все буде добре, Оля", она о том, что жизнь продолжается", - подчеркнула певица.
Кроме того, Полякова, как и миллионы украинских зрителей, ждет возвращения самого певческого проекта "Голос страны". Из-за полномасштабного вторжения России проект встал на паузу. Тренер говорит, что весь мир должен узнать о талантах украинского народа, которому действительно есть, что показать: "Я так соскучилась по"голосу страны". Этот проект о людях и о таланте, о том, какая певческая и несокрушимая наша Украина. Поэтому я очень хочу, чтобы проект "Голос страны" обязательно вернулся и мы и дальше слышали нашу Украину, певцов и их голоса, которых должен слышать весь мир. Ведь у нас они самые талантливые".
Также эксклюзивно в студии "Сніданку с 1+1" посетил советник Офиса Президента Алексей Арестович, который дал комментарии на определенные горячие военные вопросы, которые так волнуют телезрителей. Кроме того, отныне каждый понедельник в 9:30 в "Сніданку з 1+1" Арестович будет вести рубрику "Прогноз недели". Раз в неделю одна из самых популярных медийных персон Украины будет рассказывать, какие новости и события могут постигнуть украинцев следующие 7 дней.
Ежедневно на зрителей "Сніданку з 1+1" ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.