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Эксклюзивно в прямом эфире "Сніданку з 1+1" на ТЕТ Оля Полякова совершила магический ритуал и сожгла в костре кокошник

22 августа 2022, 12:16

К "Сніданку з 1+1" присоединилась королева украинской сцены и тренер "Голоса страны-12" Оля Полякова.

Оля Полякова
Оля Полякова совершила магический ритуал / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Любимая программа украинских телезрителей "Сніданок с 1+1" в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам об оперативных новостях в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Эксклюзивно в "Сніданку с 1+1" присоединилась королева украинской сцены и тренер "Голоса страны-12" Оля Полякова. Певица вышла на прямое включение с одного из столичных мистических мест – холмов Татарки, одной из пяти Лысых Гор - Щекавицы. Как заявила певица, именно на этих местах наши предки совершали различные мистические ритуалы. Сделала это Полякова не просто так: эксклюзивно в эфире "Сніданку з 1+1" она решила попрощаться с образом прошлых лет и совершить обряд сожжения кокошника.

"Я очень хорошо знаю своего слушателя, моя карьера в Украине, мои люди в Украине. И уже восемь лет я переживаю всю трагедию, которая происходит в нашей стране. 24 февраля, когда россия начала полномасштабное вторжение в Украину, мы все изменились. И поняли, что надо отказываться от прошлого. Да, меня сделал известной кокошник, но еще с начала российской агрессии в Крыму и Донбассе я ношу корону. Но люди все еще помнят меня с кокошником... по Всей украине люди массово переходят на украинский, они отказываются от того "русского мира", который пришел в наши дома с горем и слезами. Поэтому я хочу сделать этот ритуал, взять этот головной убор, который сегодня является символом культуры, которая пришла с войной. И этому не место в нашей Украине", - откровенно рассказала Полякова.

Певица бросила в костер одно из украшений, в котором раньше давала концерты и снималась в клипах. Кроме того, Полякова была очень откровенна в своих высказываниях и произнесла сенсационное заклинание для врага: "Чтобы все, кто приходит сюда с войной - чтобы на границе у них отнимались руки и ноги, чтобы лопнула голова, чтобы они не могли переступить нашей границы....".

Оля Полякова
Оля Полякова / https://www.instagram.com/polyakovamusic/
Оля Полякова
Оля Полякова / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Что касается будущей страницы творческой жизни, то тренер "Голоса страны" заверила, что впереди ожидает новая история. Конечно, все украинцы 24 февраля потеряли собственные планы, однако Полякова пытается мыслить позитивно и уверена: на Украину совсем скоро ожидает победа и каждый украинец найдет счастье именно на своей земле.

"Ездя всем миром, находясь в разных городах, скажу, что нет такой прекрасной страны, как наша Украина. Нас всех тянет обратно домой. Поэтому – новая страница, новая Оля Полякова, новые песни и украиноязычный альбом. Я этого жду с большим вдохновением, ведь нам надо развивать свою культуру, искать здесь творческие силы и энергию. Моя следующая песня называется "Все буде добре, Оля", она о том, что жизнь продолжается", - подчеркнула певица.

Кроме того, Полякова, как и миллионы украинских зрителей, ждет возвращения самого певческого проекта "Голос страны". Из-за полномасштабного вторжения России проект встал на паузу. Тренер говорит, что весь мир должен узнать о талантах украинского народа, которому действительно есть, что показать: "Я так соскучилась по"голосу страны". Этот проект о людях и о таланте, о том, какая певческая и несокрушимая наша Украина. Поэтому я очень хочу, чтобы проект "Голос страны" обязательно вернулся и мы и дальше слышали нашу Украину, певцов и их голоса, которых должен слышать весь мир. Ведь у нас они самые талантливые".

Также эксклюзивно в студии "Сніданку с 1+1" посетил советник Офиса Президента Алексей Арестович, который дал комментарии на определенные горячие военные вопросы, которые так волнуют телезрителей. Кроме того, отныне каждый понедельник в 9:30 в "Сніданку з 1+1" Арестович будет вести рубрику "Прогноз недели". Раз в неделю одна из самых популярных медийных персон Украины будет рассказывать, какие новости и события могут постигнуть украинцев следующие 7 дней.

Завтрак с 1+1
Завтрак с 1+1

Ежедневно на зрителей "Сніданку з 1+1" ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Оля Полякова Сніданок з 1+1
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