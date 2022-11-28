"Ни связи, ни воды": звезда "Крепостной" рассказала, как ее родители выживали в Чернигове

Наталка Денисенко, Чернигов / коллаж фото УНИАН

Популярная украинская артистка Наталья Денисенко рассказала о тех ужасах войны, которые пришлось пережить ее родителями в Чернигове. Жуткую историю она поведала в интервью проекту ЖВЛ канала "1+1".

Как говорит Денисенко, весной 2022 года Чернигов находился под интенсивными обстрелами со стороны оккупантов. Там были проблемы с поставками еды, лекарственных средств, со светом и водой. Однако родители Натальи долгое время не решались выехать – в том числе и проблемы со здоровьем у ее матери.

"Моя мама была только после больницы. Они сидели в подвале. Были нужны антибиотики, а в аптеках уже ничего не было. Со светом были проблемы, со связью тоже, потом закончилась вода, но мои родители не хотели выезжать. Я сидела с ребенком и понимала, что ничего не могу сделать, я не могу никак им помочь. Это морально было самое сложное", - рассказала артистка.

Но через несколько недель Денисенко удалось договориться об эвакуации родителей в Хмельницкий, куда она со временем поехала с сыном. Сейчас она с сыном находится в Киеве, пока ее супруг и тоже актер Андрей Фединчик воюет с оккупантами в рядах ВСУ.

Напомним, ранее Наталка Денисенко попала в громкий скандал из-за своей поездки с сыном на море в Турцию. Она призналась, что ей за это не стыдно, ведь ее сын уже давно просился на море и к отдыху подтолкнул муж, который воюет против оккупантов.

"Нет, потому что до войны я насобирала деньги и могу некоторое время жить. Потому что мой муж в ВСУ. Потому что я все время войны занималась волонтерством. Потому что я хочу, чтобы мой ребенок и я хоть на мгновение отдохнули и были здоровы, счастливы", – разъяснила Наталка Денисенко.

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